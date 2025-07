Terry Gilliam e Charles McKeown protagonisti a Montone

Sabato 12 luglio una giornata speciale all’Umbria Film Festival tra cinema d’autore, musica, disegno dal vivo e ospiti internazionali. Attesa per i 40 anni di ‘Brazil’ del visionario regista Gilliam, presidente onorario del festival, e per la consegna delle Chiavi della città allo sceneggiatore Charles McKeown

L’Umbria Film Festival (Uff)si prepara a vivere uno dei suoi momenti più attesi con il programma di sabato 12 luglio, che porta al centro della scena uno dei grandi maestri del cinema contemporaneo: Terry Gilliam. Tra incontri ravvicinati con il pubblico, proiezioni, interventi artistici e riconoscimenti ufficiali, la giornata si preannuncia densa di emozioni e visioni, confermando il ruolo del festival come crocevia creativo tra arti, culture e generazioni. In programma anche un omaggio ad Adriano Valerio.

L’Uff non poteva non festeggiare quest’anno il visionario regista inglese, nonché ‘papà del festival’, presidente onorario e cittadino onorario di Montone, per i 40 anni di ‘Brazil’, un film attuale e di una forza profetica.

Come uno dei momenti più suggestivi e caratteristici del festival si sta confermando anche quest’anno la consegna delle ‘Chiavi della Città’ a tre protagonisti del cinema internazionale: dopo Enzo D’Alò e Laura Citarella, ora sabato 12 luglio la chiave della città sarà consegnata anche a Charles McKeown. E non poteva essere altrimenti, visto che con Terry Gilliam ha ricevuto grazie a ‘Brazil’ una nomination all’Oscar per la miglior sceneggiatura originale. Grande attore caratterista, pensiamo ai suoi ruoli memorabili come Harvey Lime in ‘Brazil’, Adolphus/Rupert in ‘The Adventures of Baron Munchausen’ (1988) e di un ispettore in ‘The Imaginarium of Doctor Parnassus’ (2009), McKeown è anche fine sceneggiatore non solo per Terry Gilliam per i tre film appena citati ma anche per Jake Scott (‘Plunkett & Macleane’ – 1999) e per la nostra Liliana Cavani con cui ha sceneggiato ‘Il gioco di Ripley’ (2002).

Sabato 12 luglio il festival apre le sue porte alle 10.30 al Teatro San Fedele con ‘Let’s meet’, ultimo podcast talk curato dalla redazione di Sentieri Selvaggi, che guiderà il pubblico tra ospiti e film della giornata. Alle 11.30 c’è la masterclass di Terry Gilliam ‘The Terry’s Prophecy’ con la conduzione di Daniele Dottorini (docente universitario e critico).

Alle 16.30, sempre al Teatro San Fedele, proiezioni di ‘The Nightwalk’ (2021 / Fra, Ita / 15’), ‘Calcutta 8:40’ (2022 / Fra, Ind / 14’) e ‘Casablanca’ (2024 / ITA / 67’) alla presenza del regista di tutte e tre le opere Adriano Valerio. Alle 18 piazza Fortebraccio si colora con ‘Becoming X into the Gilliamverse’, intervento artistico-musicale a cura del collettivo di disegnatori Becoming X. Alle 19.30 consegna delle ‘Chiavi della città’ allo sceneggiatore Charles McKeown.

La serata inizia alle 21 in piazza San Francesco con il concorso internazionale di cortometraggi ‘Amarcorti’ e la proiezione di ‘The Exploding Girl’ (2024 / Fra / 19’) di Caroline Poggi, Jonathan Vinel. A seguire, ‘Brazil – 40° anniversario’ (1985 / Uk, Usa / 142’) alla presenza del regista Terry Gilliam e dello sceneggiatore Charles McKeown. Si chiude con il live drawing e il dj set a cura di Becoming X Arte+Sound Collective.

Sito ufficiale www.umbriafilmfestival.com.