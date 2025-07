Forza Italia Perugia chiede interventi mirati sul tema della sicurezza urbana

Forza Italia Perugia torna a chiedere con forza un intervento deciso e strutturato sul tema della sicurezza urbana, dopo aver presentato nelle scorse settimane due atti distinti ma convergenti su un’unica priorità: garantire maggiore tutela ai cittadini e alle comunità locali sulla sicurezza.

Da mesi, il Capogruppo in Consiglio Comunale Augusto Peltristo sollecita il Comune di Perugia ad agire con interrogazioni puntuali e documentate – ben quattro, a partire dal settembre 2024 – sulla necessità di installare impianti di videosorveglianza nelle frazioni più colpite da episodi di microcriminalità. Dopo San Vetturino e Mugnano, l’attenzione è stata estesa alla frazione di Fontignano, attraverso un’interrogazione che ha firmato anche il Consigliere di FDI Riccardo Mencaglia, teatro lo scorso inverno di preoccupanti furti e atti vandalici.

Abbiamo costretto l’Amministrazione alla progettazione di impianti di videosorveglianza – dichiara il Capogruppo Peltristo – grazie alle nostre continue pressioni, oggi il Comune sta definendo capitoli di spesa per dotarsi di sistemi di controllo e prevenzione in diverse aree del territorio. Tuttavia, chiediamo chiarezza sui tempi, sui costi e soprattutto sull’equità della distribuzione di questi progetti. Fontignano non può restare esclusa. Successivamente ci concentreremo anche su Castel del piano, Capanne, Pilonico materno, Pila, San Martino in campo e Pretola. Tutte periferie su cui la cittadinanza ci chiede che venga alzato il livello di sicurezza

All’interrogazione presentata in merito, si affianca un ordine del giorno promosso dal Consigliere comunale Edoardo Gentili, con il contributo attivo del Coordinamento comunale di Forza Italia Giovani Perugia, guidato da Emanuele Trubbianelli (segretario) e Filippo Donnari (vicesegretario), che pone l’accento su un altro fronte caldo: la sicurezza nelle aree della movida e sui trasporti pubblici, in particolare durante le fasce serali e notturne.

La movida è un valore aggiunto per la socialità cittadina – spiega Edoardo Gentili, da poche ore anche neocomponente della Segreteria Nazionale di FI Giovani su nomina di Simone Leoni – ma va tutelata con regole e presenza delle istituzioni. È fondamentale rafforzare i presìdi della Polizia Locale nelle zone a maggiore frequentazione notturna e intensificare il coordinamento operativo con le altre forze dell’ordine. Serve anche maggiore attenzione al trasporto pubblico, dove episodi di disagio, vandalismo e microcriminalità non sono più accettabili. Non sono più tollerabili nemmeno episodi come quello avvenuto sabato sera in Piazza IV Novembre in cui un gruppo di persone si sono prese a bottigliate facendo scappare ragazzi e turisti nella totale impotenza dei cosiddetti “informatori civici”. È evidente che sono una risposta insufficiente del Comune di Perugia alla maggiore richiesta di sicurezza da parte dei giovani. Proprio sul ruolo degli “informatori civici” infatti avevo presentato un’interrogazione, ma all’ultimo question time non ho ricevuto risposta

Forza Italia Perugia chiede dunque:

• l’estensione dei progetti di videosorveglianza alle frazioni ancora escluse come Fontignano, con studi di fattibilità realizzati in collaborazione con le forze dell’ordine;

• tempi certi per l’attuazione e trasparenza sui costi e finanziamenti;

• un rafforzamento della presenza degli agenti nei quartieri della movida, soprattutto nei periodi e negli orari critici;

• l’attivazione di presidi mobili e dinamici nei punti sensibili;

• più sicurezza su autobus e fermate, anche con installazione di telecamere e illuminazione potenziata.

Per Forza Italia Perugia, la sicurezza non è uno slogan ma un diritto da garantire, in centro come nelle frazioni.