Umbria Jazz: chiusura temporanea del transito in centro storico

In considerazione delle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento di Umbria Jazz, si informa la cittadinanza che, a partire da questa sera e fino alla conclusione del festival, il transito veicolare in direzione del centro storico sarà chiuso dalle ore 20.00 in Largo Cacciatori delle Alpi.

Anche gli autobus di linea si attesteranno in Largo Cacciatori delle Alpi.

Eccezioni al divieto di transito

Saranno ammessi al passaggio:

– Residenti (previo esibizione del permesso Ztl)

– Veicoli di pubblica sicurezza e pronto intervento (Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, ambulanze)

– Taxi e NCC (autonoleggio con conducente) regolarmente autorizzati

In caso di forte afflusso di pubblico il transito sarà vietato a tutte le categorie di veicoli sopra descritte ecco i veicoli di pubblica sicurezza.

La misura, adottata in accordo con gli organi competenti, è finalizzata a garantire la sicurezza dei partecipanti e la regolarità della viabilità nelle aree interessate dalle manifestazioni.

Si invitano gli automobilisti ad usare i percorsi alternativi, i parcheggi, il Minimetro e le scale mobili per accedere in centro storico..