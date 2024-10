Progetto Fenice: prende il via il 4 ottobre a Norcia il Corso di formazione sulla medicina narrativa

Perugia, 1° ottobre 2024 – Prende il via il 4 ottobre prossimo a Norcia, il Corso di formazione e aggiornamento, organizzato dall’Università per Stranieri di Perugia, “Medicina Narrativa e Stress Post-Traumatico: Problemi, Teorie e Pratiche”, che fornisce strumenti concreti e conoscenze avanzate per affrontare le conseguenze del trauma attraverso l’uso della narrazione, un approccio che si sta affermando sempre più in campo medico e psicosociale.

«Questo corso – ha dichiarato il prof. Antonio Allegra, responsabile scientifico – rappresenta un’iniziativa di alto profilo nell’ambito della medicina narrativa, un settore che guadagna sempre più importanza nel contesto sanitario contemporaneo. Nasce con l’obiettivo di rispondere alle esigenze specifiche di un territorio, come quello del Centro Italia, che ha vissuto direttamente le conseguenze del sisma del 2016. In un contesto così delicato, riteniamo che la narrazione possa offrire strumenti efficaci per comprendere e trattare le sindromi traumatiche, fornendo un supporto concreto non solo ai pazienti, ma anche ai professionisti che operano quotidianamente in situazioni di emergenza e stress».