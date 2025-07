Visita dell’Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese Jia Guide all’Università per Stranieri di Perugia

Perugia, 3 luglio 2025 – Si è svolta oggi la visita ufficiale dell’Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia, S.E. Jia Guide, presso l’Università per Stranieri di Perugia. Accompagnato da una delegazione composta da funzionari dell’Ufficio Istruzione e dell’Ufficio Politico dell’ambasciata – Yu Xingguo, Huang Ruikai, Wu Yize, Song Chen – l’Ambasciatore è stato accolto a Palazzo Gallenga dal rettore dell’Unistra Perugia, prof. Valerio De Cesaris, dal direttore Generale Luigi Botteghi e da una delegazione dell’Ateneo (Letizia Cinganotto Roberto Dolci; Federica Guazzini; Giovanna Scocozza; Valentina Carbonara; Valentina Seri, Corrado Losito, Valentina Severoni, Sabrina Cittadini, Barbara Pirisinu)

Durante l’incontro istituzionale, l’Ambasciatore ha avuto modo di conoscere da vicino le attività dell’Università, visitando gli spazi di Palazzo Gallenga e incontrando gli studenti cinesi attualmente iscritti ai programmi Marco Polo e Turandot, ai corsi di laurea triennale e magistrale, oltre agli studenti italiani selezionati per il programma di mobilità YES.

Nel suo intervento, il rettore De Cesaris ha sottolineato l’importanza strategica del legame con la Cina all’interno della vocazione internazionale dell’Ateneo, che accoglie ogni anno studenti da oltre 110 Paesi. Ha ricordato come l’Università per Stranieri di Perugia sia un punto di riferimento per la formazione dei docenti di lingua italiana destinati a operare in Cina, anche grazie alla collaborazione pluriennale con il China Scholarship Council e con una rete di circa venti università cinesi.

«In un contesto internazionale segnato da forti tensioni – ha dichiarato il rettore De Cesaris – la cooperazione accademica si conferma come infrastruttura di pace e la dimensione universitaria si propone come strumento essenziale per costruire un dialogo autentico tra culture, popoli e generazioni».

Parole di apprezzamento sono giunte da S.E. Jia Guide, che ha espresso gratitudine per l’accoglienza ricevuta e ha voluto testimoniare personalmente la stima che in Cina si nutre verso l’Università per Stranieri di Perugia, descritta come una realtà accademica di lunga tradizione, prestigio e qualità. Il lavoro svolto dall’Ateneo nel favorire l’incontro tra giovani di diverse nazionalità è stato definito dall’Ambasciatore «essenziale per costruire ponti tra i nostri popoli», in particolare attraverso il canale educativo, che resta uno dei pilastri delle relazioni tra Cina e Italia.

Nel corso dell’incontro, l’ambasciatore Jia Guide ha formulato una serie di proposte concrete per rafforzare ulteriormente la cooperazione bilaterale.

Ha parlato del forum China-Italy University Rectors Dialogue Meeting, un importante incontro istituzionale in Cina, che coinvolgerà alcune delle università più prestigiose del Paese. La presenza dell’Università per Stranieri di Perugia a tale evento rappresenterebbe, secondo l’Ambasciatore, un’opportunità strategica per avviare nuovi progetti accademici condivisi.

In secondo luogo, ha rilanciato l’iniziativa promossa dal Presidente della Repubblica Popolare Cinese, dedicata alla mobilità studentesca tra Europa e Cina. Il programma, giunto alla terza edizione, mira a favorire gli scambi tra studenti universitari cinesi ed europei, e ha già visto la partecipazione di un nutrito gruppo italiano. L’Italia è indicata come partner privilegiato nel progetto, e l’Ambasciatore ha espresso il desiderio di accogliere nei prossimi anni un numero crescente di studenti provenienti dall’Ateneo perugino.

Infine, pur riconoscendo il ruolo centrale dell’Università nell’insegnamento linguistico e nella formazione interculturale, l’ambasciatore Jia Guide ha incoraggiato l’apertura a nuove forme di collaborazione anche in altri ambiti disciplinari, sottolineando le competenze trasversali maturate dall’Ateneo in settori differenti dalla linguistica.

La visita si è conclusa in un clima di stima reciproca, con l’impegno condiviso a rafforzare una cooperazione educativa che, come è emerso da entrambi gli interventi, si configura sempre più come uno degli strumenti più efficaci per promuovere comprensione, rispetto e collaborazione nel mondo contemporaneo.