Disperso nella zona di Piediripa, Norcia, un 84enne in vacanza nella zona

Nel pomeriggio di oggi, martedì 9 luglio, la squadra dei Vigili del fuoco di Norcia è intervenuta per la ricerca di una persona dispersa in località Piediripa, nel comune di Norcia, su richiesta dei Carabinieri.

L’uomo, 84 anni, in vacanza nella zona, si era allontanato dalla propria residenza intorno alle ore 9:30 del mattino per andare in cerca di funghi e non aveva più fatto rientro.

Alle ore 18:00 è stata attivata la squadra dei Vigili del fuoco e, a supporto delle operazioni, è stato richiesto anche personale SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) proveniente dal comando di Perugia e l’elicottero Drago 63 del reparto volo di Arezzo.

L’uomo è stato ritrovato cosciente ma a terra, con leggere ferite alle ginocchia. Dopo essere stato recuperato è stato elitrasportato fino all’ambulanza, che lo ha trasferito all’ospedale di Spoleto per gli accertamenti del caso.

Oltre alla squadra dei Vigili del fuoco di Norcia, sul posto erano presenti i Carabinieri forestali di Norcia Parco, i Carabinieri del nucleo radiomobile di Norcia e il personale del 118 locale.