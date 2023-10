Un successo oltre le aspettative per Corciano Castello di vino 2023

«Un’edizione che ha stupito un po’ anche noi, l’innalzamento dei valori dei contenuti proposti oltre la qualità proposta dalle cantine partecipanti ha portato anche quest’anno un successo che ha superato ogni nostra aspettativa, con un ulteriore aumento delle presenze e con un livello di qualità a volte sorprendente. Se il 2022 è stato l’anno della ripresa post pandemia da covid 19, il 2023 è stato quello delle emozioni, sia per noi che abbiamo accolto migliaia di persone e con loro abbiamo condiviso tutta la nostra passione, che per tutti i fruitori, tra curiosi e winelovers, dai quali abbiamo avuto feedback più che positivi che ci hanno riempito di una soddisfazione che ha ben ripagato l’impegno dell’associazione e delle centinaia di volontari che si sono spesi per dare lustro al paese. La nostra Associazione è la parte che acquista l’autovettura, sceglie il colore, la cilindrata , gli optional e cerca di renderla bella, ma senza il motore la macchina non camminerebbe e il motore sono i corcianesi con il loro costante volontariato e impegno che fa sempre la differenza»,