Un concorso per raccontare Gubbio in uno scatto

Tre le categorie tematiche e un portale interamente dedicato all’iniziativa, dove poter caricare direttamente le fotografie

Non fai solo una fotografia con una macchina fotografica. Tu metti nella fotografia tutte le immagini che hai visto, i libri che hai letto, la musica che hai sentito, e le persone che hai amato (Ansel Adams)

Parte oggi “GUBBIO IN FOTO”, il concorso fotografico a tema pensato per valorizzare la città e il suo territorio: aperto a tutti, fotografi professionisti e dilettanti da 0 a 99 anni, si può partecipare inviando da oggi al 30 giugno 2022 da una a tre fotografie tramite un apposito form sul sito www.gubbioinfoto.it, portale interamente dedicato al concorso.

Il concorso fotografico, nel dettaglio, si articola in tre categorie tematiche. La prima si chiama “Centro storico” e raccoglierà gli scatti che ritraggono luci e ombre della città di pietra e delle sue zone archeologiche, con i colori che mutano nel corso della giornata e il variare delle stagioni. “Paesaggio rurale antropizzato” è invece la seconda sezione: ogni società umana ha modificato il contesto naturale secondo la propria cultura e l’evoluzione delle tecniche di cui disponeva. Il paesaggio antropizzato, come effetto della lenta stratificazione dell’attività dell’uomo sul primitivo paesaggio naturale, in tutte le zone di antica civilizzazione come il territorio del Comune di Gubbio, ha acquisito una sua bellezza e tipicità che può essere divulgata anche attraverso le fotografie. “Ambiente naturalistico non antropizzato” è il nome della terza ed ultima sezione: lo scopo della fotografia naturalistica è quello di rappresentare la bellezza intrinseca della natura, e il territorio del Comune di Gubbio offre contesti naturali di incomparabile bellezza, che dalla pianura risalgono alla fascia collinare e montana.

Scorci rurali, cittadini o antropizzati che siano, tutti i partecipanti potranno inviare i loro scatti direttamente sul sito, registrandosi, costruendo un proprio profilo e inserendo sul portale le fotografie, al link https://www.gubbioinfoto.it/registrazione-utente. Le foto verranno esaminate da una commissione giudicatrice, che valuterà le immagini per impatto visivo, composizione, originalità, tecnica, creatività, capacità di comunicare un messaggio, un sentimento o un’emozione. La comunicazione delle foto vincitrici verrà data nella prima settimana dell’ottobre 2022. Il regolamento e ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite sia direttamente sul portale, sia all’indirizzo mail urp@comune.gubbio.pg.it sia telefonicamente, allo 075 9237246.