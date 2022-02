A Marmore una festa all’insegna del riciclo

Un carnevale al’insegna del riciclo. Con la Pro Loco di Marmore che sta coinvolgendo bambini, genitori, nonni, zii per reinventare il costume usando materiale di uso quotidiano per creare un travestimento che lascerà tutti di stucco.

L’iniziativa “RecuperiAMO il Carnevale!” si svolgerà sabato 26 febbraio, dalle 14 e 30, nel cortile del distretto sanitario di Marmore.

Saranno premiati, oltre alla famiglia mascherata più bella, anche i nonni che si sono messi in gioco per far felici i propri nipoti.

Giochi, divertimento, sorprese e premi in un pomeriggio all’insegna della condivisione e dell’accoglienza.

“Il perdurare della pandemia – dice la presidente della Pro Loco, Manola Conti – ci ha costretti ad annullare alcuni eventi ma desideriamo portare avanti altre attività che ci consentono, sempre nel massimo rispetto della normativa anticovid e del Patto di Collaborazione con il Comune di Terni, di far vivere alla nostra comunità, e non solo, qualche ora di allegria. Sono tantissimi spesso gli oggetti che abbiamo in casa e che possono avere una seconda vita e rivelarsi ancora utili. Desideriamo seguitare su questi propositi green invogliando i genitori al riutilizzo di vecchie moquette, bottiglie di plastica, cartone, vecchi vestiti, un modo per affinare la creativa e la complicità con i figli e, allo stesso tempo, fare un passo importante per insegnare loro il rispetto dell’ambiente e delle sue risorse”.

La partecipazione all’evento è gratuita ma, nel rispetto della normativa anticovid, sarà necessario prenotare la presenza (Manola 333 2279812).