Un calendario Barbanera per la Federazione pensionati Cisl

All’interno foto con momenti delle iniziative del sindacato

Intesa tra il popolare calendario Barbanera e la Federazione nazionale pensionati Cisl dell’Umbria.

I calendari per il sindacato riportano il logo dell’organizzazione sindacale, l’indirizzo e gli altri recapiti di tutte le numerose sedi nella regione e, all’interno, foto con momenti significativi delle numerose iniziative svolte dall’organizzazione sindacale dei pensionati nel 2023.

Il sindacato ricorda che il calendario è stato proclamato patrimonio Unesco ma è anche un mondo di valori, uno “stile di vita”, è l’armonia del buon vivere alimentato dai gesti di ogni giorno.

Ed è proprio sulla vicinanza tra il mondo di valori di Barbanera e quello della Fnp Cisl – si legge in un suo comunicato – che ha preso corpo la collaborazione.

Nelle sedi della Fnp-Cisl dell’Umbria il calendario Barbanera è in distribuzione gratuita agi iscritti dell’organizzazione sindacale.

“Siamo molto contenti di questa iniziativa – afferma Luigi Fabiani, segretario generale regionale Fnp Cisl – perché ci permette di dare in omaggio ai nostri iscritti un prodotto di assoluto prestigio e utilità rafforzando il rapporto con la nostra base. Non a caso, oltre al logo e a delle foto dei momenti salienti delle nostre iniziative nel 2023, nell’ultima pagina ci sono gli indirizzi delle sedi Fnp Cisl in Umbria”.

“Siamo molto felici di questa collaborazione con la Federazione nazionale pensionati della Cisl Umbria – dichiara Luca Baldini, amministratore delegato di Editoriale Campi, la società che cura tutta la filiera della realizzazione del calendario e dell’almanacco – perché abbiamo riscontrato che il mondo di valori di Barbanera ha tante cose in comune con i valori che propugna la Fnp Cisl”.