Uil Fpl Umbria, Jacky Mariucci è il nuovo segretario generale

Cambio al vertice della Uil Fpl Umbria. Il consiglio regionale della categoria, riunito ieri nella sede regionale di Perugia, ha preso atto delle dimissioni di Marco Cotone che, in previsione della sua quiescenza, continuerà a lavorare con e per la Uil Fpl ed entrerà a far parte del Coordinamento nazionale per il proselitismo della Uil Fpl Nazionale.

Al suo posto è stato eletto Jacky Mariucci nuovo segretario generale, affiancato dalla nuova segreteria composta da Giulia Mariani, Monica Di Angelo, Orietta Corradini, Paolo Leonardi, Diego Carducci e Andrea Locchi. Il tesoriere scelto è Andrea Russo.

La riunione ha visto la presenza del segretario generale Uil Umbria, Maurizio Molinari, della segretaria organizzativa della Uil Fpl nazionale Rita Longobardi, del segretario nazionale Uil Fpl Ciro Chietti e del tesoriere Giulio Mancini. Da loro e da tutti gli interventi che si sono succeduti evidenziate le problematiche che vivono i lavoratori e le lavoratrici del settore, soprattutto della sanità pubblica e privata, degli enti locali e del terzo settore. Il neo segretario Mariucci, nel suo intervento, ha confermato l’impegno a ricordare il sindacalista Romano Trippolini, attraverso l’istituzione di una borsa di studio.