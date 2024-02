Appalti servizi pubblici, Mariucci (Uil FPL): “Bene la legge in Consiglio: ora servono le linee guida”

“Accogliamo con soddisfazione e orgoglio l’approvazione, da parte del consiglio regionale, della proposta di legge che mette al bando il massimo ribasso dalle gare d’appalto per i servizi del Welfare pubblici in Umbria. Una legge che ha raccolto il favore dei consiglieri regionali dopo un lungo percorso, ma che rende l’Umbria pioniera in questo ambito. Un testo bipartisan e partecipato, per il quale ringrazio Monica Di Angelo, segretaria regionale Uil FPL e responsabile del Dipartimento Nazionale del Terzo settore Uil FPL, che ha dato un contributo fondamentale nella delegazione trattante per il rinnovo del contratto nazionale per i lavoratori delle cooperative sociali. La proposta approvata in consiglio, ora cambierà di certo la vita degli operatori del terzo settore e dunque ringrazio anche chi, insieme a noi, ha lavorato per raggiungere questo obiettivo. L’appello che facciamo ora è però ad andare oltre: affinché la legge funzioni c’è bisogno della redazione delle linee guida. Auspichiamo dunque che questo lavoro possa essere fatto più velocemente possibile, nella consapevolezza che l’anno che stiamo vivendo sarà elettorale per la Regione e che dunque ben presto le attività si fermeranno e resteranno per il disbrigo degli affari correnti. Sarebbe stata utile, in questo contesto, la commissione sulla cooperazione sociale”.