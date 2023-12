Sicurezza Stradale. Strada Provinciale 321 Pilonico Bagnaia. Peltristo. “ Finalmente installato il palo della luce presso il bivio di San Biagio”

Augusto Peltristo Capogruppo della Civica Piegaro e Portavoce del Comitato Pievaiola annuncia l’installazione di un palo della luce presso il bivio di San Biagio lungo la strada provinciale 321 tra Pilonico Materno e Bagnaia nel Comune di Perugia.

Poco più di un anno fa i residenti della strada in questione hanno richiesto l’intervento della Civica Piegaro e del Comitato Pievaiola, attraverso una raccolta firme, per segnalare alcune problematiche , come la scarsa illuminazione generale, soprattutto in prossimità del Bivio, l’assenza totale o parziale della segnaletica orizzontale e l’alta velocità con cui alcuni automobilisti percorrono tale tratto.

“ Finalmente ci siamo riusciti – esordisce Peltristo – il palo della luce in prossimità del bivio di San Biagio è stato installato. Ci siamo scontrati inizialmente con molta burocrazia, poi grazie alla Provincia e al Comune di Perugia nell’ultimo mese c’è stata un’accelerazione”. “ E’ un semplice palo per l’illuminazione – continua il Portavoce – ma molto importante per la sicurezza stradale delle tante persone che percorrono tale tratto di strada, per la particolare pericolosità data dalla posizione di tale incrocio”.

Il Comitato Pievaiola insieme alla di Civica Piegaro in passato già avevano attenzionato più volte alle Istituzioni competenti la sp 321 che arriva fino a Castel del Piano, riuscendo ad ottenere il rifacimento del manto stradale e la segnaletica orizzontale di alcuni tratti .

“ Siamo orgogliosi – conclude Peltristo – perché ancora una volta i cittadini si sono affidati a noi per segnalare le loro problematiche e di nuovo abbiamo raggiunto l’obiettivo, difendendo e tutelando l’interesse pubblico, è chiaro che continueremo a sollecitare le istituzioni per incrementare la bitumatura e la segnaletica orizzontale ed esigendo un maggior controllo su tale strada”.