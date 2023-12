Tesei: “Lavoriamo per un’idea di Umbria del futuro”

‘Un 10 agli assessori per l’impegno, svolto in sinergia’

“Credo che i risultati conseguiti siano importanti e ne siamo fieri ma il nostro intento è quello di inserire tutto questo sempre in un’idea di Umbria del futuro.

Per questo motivo continueremo lo sforzo per portare avanti una serie di progetti che vedranno il completamento nel 2024 e negli anni successivi”: con queste parole la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha concluso la conferenza stampa di fine anno della Giunta regionale, che ha visto ciascun assessore fare un bilancio delle attività svolte e dei risultati ottenuti nel corso del 2023.

Risultati ottenuti, per Tesei, grazie soprattutto ad un lavoro di squadra e per questo la presidente ha voluto ringraziare gli assessori regionali perché “oltre alle deleghe ordinarie abbiamo dovuto gestire insieme lo straordinario” ma senza dare però voti: “Questi li devono dare altri, io però mi sento di assegnare un 10 ad ognuno di loro per l’impegno che hanno messo e per le capacità di lavorare in sinergia”.

La presidente, oltre ad esprimere apprezzamento per il lavoro svolto da tutti i dipendenti definiti dei veri e propri “collaboratori”, ha rimarcato pure quello fatto insieme all’Assemblea legislativa e per questo ha ringraziato anche il presidente Marco Squarta.