Questore Perugia: “Sempre più impegnati per la prevenzione”

Tracciato un bilancio dell’attività svolta nel 2023

Ha definito “significativi” i dati sulla prevenzione il questore di Perugia, Fausto Lamparelli che, in una conferenza stampa, ha fatto un bilancio dell’attività svolta dalla polizia di Stato nella provincia di Perugia nell’anno che sta per concludersi.

Più di 377 mila le persone identificate, 10 mila gli interventi fatti dalle volanti, oltre 71 mila i veicoli controllati e 1.923 i servizi di ordine pubblico il bilancio fatto.

Durante il tradizionale scambio di auguri il questore ha ricordato come “la prevenzione è importante perché contribuisce molto ad innalzare la sicurezza dei cittadini” e che “c’è una intensa attività di controllo del territorio a cui contribuiscono tutti gli uffici della polizia di Stato”.

Soffermandosi sui vari dati il questore ha ricordato che al 15 dicembre risultano 281 le persone arrestate nel 2023, 1.736 quelle denunciate in stato di libertà e quasi cinque i chili di stupefacenti sequestrati.

Sempre in tema di prevenzione, nell’anno che sta per concludersi sono stati 119 gli avvisi orali, 88 i fogli di via obbligatori, nove le sorveglianze speciali, 33 i decreti di ammonimento, 24 i daspo e 39 i daspo “Willy”.