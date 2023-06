Spello: centri estivi, al via le iscrizioni per il “Summer Camp giochi d’estate”

Rivolto ai bambini e ragazzi dai 3 agli 11 anni, le attività si svolgeranno nei locali della scuola dell’Infanzia Santa Luciola dal 3 al 31 luglio e dal 21 al 31 agosto

Aperte le iscrizioni per “Summer Camp giochi d’estate” il centro estivo promosso dal Comune di Spello che si terrà nei locali della scuola dell’Infanzia Santa Luciola dal 3 al 31 luglio e dal 21 al 31 agosto. Nei giorni scorsi si è conclusa la procedura ad evidenza pubblica – di cui all’Avviso Pubblico approvato con D.D. 346 del 17.05.2023 – con l’assegnazione alla Società Cooperativa Sociale L’Albero Magico delle attività relative al Campus. Nel dettaglio, sono previsti 60 posti con l’articolazione delle attività secondo le fasce di età 3-6, 6-11 anni, dalle ore 7.45 alle 14.00; è prevista anche la possibilità di usufruire del pranzo. Il costo settimanale è di 50 euro a cui occorre aggiungere 6 euro a pasto. Il Comune, con la volontà di sostenere le famiglie, ha previsto l’erogazione di un contributo per ogni singolo utente di 5 euro a settimana e di un ulteriore contributo pari a 5 euro settimanali nel caso di fruizione del servizio mensa. “Con la riattivazione del Centro estivo – commenta l’assessore ai servizi sociali Rosanna Zaroli – il Comune si propone l’obiettivo di fornire una risposta diversificata ai bisogni educativi e di socializzazione dei bambini e ragazzi e un sostegno concreto alle famiglie in un’ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi o ai Servizi sociali del Comune al seguente numero 0742 300057 o ai seguenti recapiti telefonici 347 6720054 339 2188487 389 6166053.