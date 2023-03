Sisma e scuole della Provincia: nessun danno agli edifici dei plessi superiori

Borghesi: “Massimo impegno per il rientro a scuola in sicurezza”

Non ci sono danni agli edifici scolastici superiori del territorio della provincia di Perugia dopo le forti scosse di terremoto che hanno colpito, in particolare, il capoluogo umbro nel corso della giornata di ieri (giovedì), con epicentro a cinque chilometri da Umbertide.

A renderlo noto è il personale tecnico del servizio progettazione e del servizio edilizia dell’Ente, impegnato dalle prime ore di questa mattina per verificare la situazione delle strutture e segnalare eventuali problematiche. “La Provincia si è attivata – riferisce la consigliera delegata all’edilizia, Erika Borghesi – per monitorare con attenzione tutti i plessi scolastici di propria competenza, compresi i cantieri delle scuole in costruzione. I sopralluoghi effettuati, a partire dalle zone dell’epicentro del sisma, come Umbertide, Città di Castello e l’Alto Tevere in generale, per proseguire poi verso il perugino e negli altri Comuni in cui si è avvertita maggiormente la scossa, non hanno evidenziato alcun problema strutturale. La situazione è sotto controllo anche per l’Istituto superiore Campus Leonardo da Vinci di Umbertide, plesso vicino all’area più colpita. I tecnici non hanno segnalato danni, ma solo la necessità di provvedere alla sistemazione di intonaco e tinteggio, leggermente rovinato, in corrispondenza dei giunti strutturali dell’edificio. Questa è l’unica cosa segnalata, riscontrata a seguito del movimento dell’edificio durante la scossa. Già domani mattina saranno effettuate le necessarie opere di ripristino per garantire ambienti sicuri e accoglienti alle studentesse e agli studenti”.