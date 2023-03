Scuole chiuse in Umbria

Provvedimenti dei sindaci di Perugia, Umbertide e Bastia. Chiusi anche gli uffici della Regione

Perugia:

Si comunica che, in considerazione della scossa di terremoto registrata nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 marzo, è stata decisa la chiusura a scopo precauzionale di tutte le scuole di ogni ordine e grado per venerdì 10 e sabato 11 marzo. La chiusura è stata disposta con ordinanza sindacale n. 392 del 9/03/2023 in modo da procedere in via cautelativa a sopralluoghi per verificare eventuali danni e lesioni alle strutture sedi di istituti scolastici, pubblici e privati di ogni ordine e grado, comprese strutture per la prima infanzia, università, e istituti di alta formazione, e garantire, per quanto di competenza, le condizioni di sicurezza per lo svolgimento delle attività didattiche.

Umbertide:

Le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse domani a Umbertide, in seguito alla scossa di terremoto, con magnitudo 4.4 registrata oggi pomeriggio. Lo ha deciso il sindaco, Luca Carizia. Secondo quanto si è appreso, dai primi sopralluoghi, avviati da subito nelle strutture scolastiche, oltre che nell’ospedale, non sono emersi tuttavia problemi particolari.

Bastia Umbra:

Con ordinanza N. 267 è stata disposta la chiusura precauzionale di tutte le scuole di ogni ordine e grado, nidi e Scuola di Musica Comunale del Comune di Bastia Umbra, a seguito delle scosse sismiche registrate oggi pomeriggio e questa sera, al fine di procedere in via cautelativa ai sopralluoghi tecnici alle strutture sedi scolastiche.

Si comunica alla cittadinanza che non risultano danni nel territorio di Bastia Umbra.

Per eventuali segnalazioni Gruppo Comunale Protezione Civile Bastia Umbra 3280411077

Regione Umbria:

In considerazione del susseguirsi delle scosse di terremoto nel territorio regionale, si comunica che, in via precauzionale e a tutela del personale, nella giornata di domani venerdì 10 marzo tutti gli uffici regionali rimarranno chiusi.