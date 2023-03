Formazione e riqualificazione professionale, avvio positivo per i corsi gratuiti proposti da Zefiro

Le aree tematiche dei percorsi ‘Upgrade’ riguardano la Meccanica, l’ICT e la Finanza – Oltre 27 quelli attivati ad oggi dall’agenzia formativa e per il lavoro, e più di 250 partecipanti

‘Un avvio positivo e una buona risposta del territorio’ è quanto rileva Zefiro, agenzia formativa e per il lavoro accreditata presso la Regione Umbria, a proposito dei percorsi formativi gratuiti che ha organizzato e che sono partiti da qualche settimana.

I corsi mirano a sviluppare le competenze digitali per l’occupazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori che intendono aggiornare le proprie competenze nei settori ‘Meccanica, Produzione e manutenzione di macchine, Impiantistica’, ‘Servizi informatici e delle telecomunicazioni’ e ‘Servizi finanziari e assicurativi’, grazie al bando Upgrade, emesso dall’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (Arpal Umbria) e finanziato dal Programma operativo regionale (Por) Fondo sociale europeo (Fse) Umbria 2014-2020.

Sono oltre 27 i corsi attivati, on line e in presenza, con più di 250 lavoratori in formazione; alcuni corsi sono anche alla seconda o terza edizione come ‘CAD 3D per la realizzazione di modelli tridimensionali’, in corso ad Assisi e della durata di 36 ore.

“Alla fine di questo percorso – ha spiegato il docente Cristiano Caporali – sapranno realizzare modellazioni 3D con appositi software e l’utilizzo della stampante 3D. Queste competenze sono molto richieste e valorizzate dalle aziende del settore Meccanica, Produzione e manutenzione di macchine e Impiantistica, per questo abbiamo realizzato una formazione mirata e specifica”. “Abbiamo avuto molte adesioni da diverse parti del territorio umbro – ha spiegato Christian Simonelli, direttore generale di Zefiro –, segno evidente che gli occupati sono molto motivati nel fare formazione e aggiornarsi. Le aree tematiche sono varie e di diverso livello, da quello base al più avanzato, quindi si può scegliere di seguire un percorso completo o approfondire solo alcuni aspetti prioritari per l’utenza. Abbiamo disponibili corsi secondo lo standard di certificazione ICDL, ex ‘patente europea del computer’, corsi di livello avanzato per Word ed Excel, corsi per l’apprendimento dei software CAD per disegni tecnici in 2D e 3D e dei sistemi Cad Cam, corsi di progettazione e sviluppo software (Java, .Net, Angular, Php) ma anche di Web marketing, Social media marketing avanzato e tantissimi altri, tutti da svolgere la sera, fuori dall’orario lavorativo”.

I corsi proposti da Zefiro, dunque, sono gratuiti e rivolti a occupati tra i 18 e 65 anni di età residenti in Umbria. Ci si può iscrivere a uno o più percorsi e la frequenza può essere on line o in presenza in 17 Comuni umbri (Assisi, Attigliano, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Città di Castello, Foligno, Gubbio, Magione, Marsciano, Narni, Norcia, Orvieto, Perugia, Sellano, Spoleto, Terni). Le iscrizioni sono aperte e rimarranno tali fino ad esaurimento delle risorse assegnate. Per tutte le informazioni si può consultare il sito zefirosistemieformazione.com, scrivere a info@zefiro.org o telefonare ai numeri 075.8042416, 328.6562717.

Rossana Furfaro