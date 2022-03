Scia luminosa e boato per un meteorite nel cielo dell’Umbria

In Valnerina qualcuno ha pensato al terremoto ma non si registra nessuna scossa

Una scia luminosa in cielo e poi il boato. Anche sui cieli dell’Umbria è stato avvistato il passaggio del meteorite nel tardo pomeriggio di sabato, intorno alle 19. Il boato è stato avvertito in maniera chiara in Valnerina e alcune segnalazioni sono arrivate da Norcia, al punto che qualcuno ha anche ipotizzato che alcuni frammenti siano caduti proprio vicino la città di San Benedetto. Altre persone, invece, hanno tenuto che fosse il ‘classico’ boato che accompagna il terremoto, ma fortunatamente così non è stato. Il passaggio del meteorite è stato segnalato un po’ in tutta Italia. In Umbria è stato più visibile nella zona sud-est della regione.