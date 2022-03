Covid Umbria: salgono gli attuali positivi, più 8,8 per cento

Continua invece la discesa dei ricoverati, ferme le vaccinazioni

Ancora in risalita gli attualmente positivi al Covid in Umbria, saliti del 8,8 per cento nell’ultimo giorno e tornati sopra a 10 mila, 10.623 a domenica sei marzo, 857 in più di sabato. Lo riporta il sito della Regione. Continuano invece a scendere i ricoverati negli ospedali, 135, sei in meno, mentre restano cinque i posti occupati nelle terapie intensive. Nell’ultimo giorno sono emersi 1.132 nuovi positivi, più 15 per cento rispetto al giorno precedente, 274 guariti e un nuovo morto. Sono stati analizzati 1.923 tamponi e 5.840 test antigenici, per un tasso di positività sul totale pari al 14,58 per cento (12,6 sabato e 9,4 domenica della scorsa settimana). Praticamente fermo, invece, l’accesso alle vaccinazioni. Nell’ultimo giorno sono state somministrate 58 prime dosi, 283 seconde e 580 terze.