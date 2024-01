Sanità e integrazione Terni-Narni: la nota di Fratelli d’Italia

Così Eleonora Pace, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia e presidente della Terza Commissione, dopo la firma sull’accordo per l’integrazione funzionale tra l’azienda ospedaliera di Terni e l’ospedale di Narni.

“Sono particolarmente orgogliosa di questo accordo, sia come cittadina narnese che come rappresentante delle istituzioni. Dall’inizio della legislatura regionale, ma anche da prima nei diversi ruoli che ho ricoperto, mi sono sempre spesa affinché si lavorasse per una maggiore integrazione funzionale tra i territori nell’ottica dell’ “Hub e spoke” dopo anni di immobilismo delle precedenti amministrazioni regionali. Abbiamo lavorato sin da subito su diversi fronti: la riorganizzazione degli attuali presidi ospedalieri di Narni e Amelia, a cui oggi è stata data una vocazione precisa, ospedale di base quello di Narni e ospedale di comunità quello di Amelia. A questo si aggiunge un lavoro faticosissimo per il nuovo ospedale di Cammartana per il quale abbiamo proceduto ad una nuova progettazione che lo doterà anche di terapia intensiva e il reperimento di fondi veri sia per la costruzione (finanziata totalmente da INAIL) che per la nuova viabilità, dove la Regione stessa si è fatta carico dello stanziamento necessario di circa 3 milioni di euro. Oggi, grazie alla firma dell’accordo di integrazione funzionale, finalmente Terni e Narni potranno lavorare in maniera sinergica con l’obiettivo finale di migliorare l’appropriatezza delle prestazioni offerte ai cittadini in tempi rapidi, grazie all’aumento dei posti letto e la possibilità di ricovero da parte del reparto di Medicina Generale dell’Ospedale di Narni dei pazienti provenienti dal pronto soccorso di Terni. In più è in fase di preparazione l’attivazione, h24, del Pronto soccorso dell’ospedale di Narni, come ulteriore tassello del processo di integrazione che coinvolge anche l’ospedale di comunità di Amelia e che rappresenterà un’importante boccata di ossigeno per il pronto soccorso di Terni, da troppo tempo sotto pressione. Un punto di arrivo ma anche un punto di partenza per questo ci tengo a ringraziare la presidente Tesei, il direttore generale del Santa Maria di Terni Andrea Casciari e il direttore generale della Usl Umbria 2 Piero Carsili, il quale, pur avendo assunto l’incarico da pochi giorni, ha subito messo a terra questo progetto su cui lavoriamo da tempo, riconoscendone la strategicità”.