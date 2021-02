Emergenza sanitaria: “Aspettiamo un deciso cambio di passo”

Così il presidente dell’Assemblea legislativa Marco Squarta e la capogruppo di FdI Eleonora Pace dopo l’approvazione all’unanimità della risoluzione sull’emergenza sanitaria.

“Fratelli d’Italia ha auspicato – hanno aggiunto – un cambio di passo, un’esigenza avvertita anche dall’Assemblea legislativa. Da adesso ci aspettiamo un deciso cambio di passo, se necessario una vera e propria inversione della rotta”.

“Fratelli d’Italia – hanno annunciato Squarta e Pace – vigilerà affinché questo cambiamento avvenga all’atto pratico. Si tratta di un primo contributo, neppure esaustivo, riguardante le cose concrete da fare subito. Dopo la vittoria delle elezioni ci siamo sentiti ripetere che questa maggioranza doveva essere all’altezza dell’onere ricevuto dagli umbri. La nostra mozione nasce proprio con lo scopo di ricostruire, una road map contenente proposte serie realizzate sull’ascolto dei soggetti in prima linea. Esigenze da affrontare e risolvere, nessuna rivoluzione, l’inerzia è un lusso che non possiamo permetterci. Il senso di responsabilità di FdI in Consiglio non deve essere scambiato per debolezza o bramosia. Noi siamo liberi da condizionamenti e ciò rappresenta un’opportunità per questa coalizione in cui ci sono ruoli e responsabilità diverse per il perseguimento di un obiettivo comune”.