Masterclass, Il primo corso per autori e compositori di canzoni

Il primo corso per autori e compositori di canzoni si svolgerà alla Scuola di Musica Comunale di Bastia Umbra con un maestro d’eccezione, Giuseppe Anastasi, che oltre ad essere docente alla Scuola CET di Mogol vanta ben sei partecipazioni al Festival di Sanremo con ben due vittorie come autore. La Masterclass sarà affidata alla cura artistica dell’Associazione Faremusica con la docente Elisa Tonelli. Saranno previsti cinque incontri a scadenza mensile in cui oltre alla teoria si passerà alla pratica e all’ascolto delle canzoni dei partecipanti. Un vero e proprio laboratorio che riguarderà sia la scrittura creativa che lo sviluppo dell’istinto melodico. Il primo appuntamento è fissato per sabato 10 febbraio 2024. Il corso è aperto a ragazzi dai 13 anni e adulti che abbiano la voglia e la necessità di scoprire, approfondire o migliorare il proprio canale comunicativo. Le iscrizioni sono aperte fino al 20 gennaio.

Per informazioni ed iscrizioni 34732 58002