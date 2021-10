Questura di Perugia, Sbordone lascia e dichiara la sintonia con la comunità perugina

Sbordone lascia dopo 20 mesi, soddisfatto del lavoro svolto, lo sostituirà Giuseppe Bellassai

Ha sottolineato “la sintonia con la comunità e con il territorio che hanno chiesto sicurezza e serenità in un periodo nel quale si sono vissuti momenti di particolare criticità” il questore di Perugia Antonio Sbordone che lascia il capoluogo umbro dopo 20 mesi per assumere da lunedì la guida della polizia a Padova. A sostituirlo sarà Giuseppe Bellassai che proviene dalla questura di Taranto.

Sbordone, incontrando la stampa, si è detto soddisfatto per il lavoro svolto.

“Lo sforzo – ha detto – è stato di infondere serenità e i risultati sono venuti”.

Il questore ha poi ricordato di essere arrivato a Perugia “il giorno in cui tutto veniva chiuso per il Covid”. “Abbiamo gestito bene anche quella fase – ha aggiunto – particolare anche per noi che invece di correre ‘solo’ dietro ai ladri abbiamo dovuto controllare se le persone erano legittimamente in strada e utilizzavano correttamente le mascherine. Un lavoro che penso sia stato fatto con equilibrio ed empatia con la popolazione che ha avuto una reazione corretta e matura”.

Sbordone ha anche evidenziato la “sintonia” con la magistratura, con le Istituzioni e le altre forze di polizia.

“Avrei voluto più tempo a Perugia – ha proseguito – per aprire capitoli di lavoro nuovi, come le criticità avvertite in alcuni quartieri di Perugia. Ma si sa che noi questori dobbiamo avere sempre le valigie pronte”.

Il questore si è soffermato quindi sul ruolo degli organi d’informazione.