Sala dei Notari: i vincitori del Premio “Roscini-Padalino e Fondazione Brunello e Federica Cucinelli” in concerto

Appuntamento lunedì 25 ottobre alle 19. In programma musiche di Grieg, Brahms e Rachmaninoff

I giovani vincitori sono la violoncellista Margherita Succio e il pianista Federico Pulina: a loro una Borsa di studio e la possibilità di frequentare di corsi di specializzazione e perfezionamento in prestigiosi organismi nazionali o internazionali

Margherita Succio e il pianista Federico Pulina spno quindi i due giovani protagonisti del concerto in programma lunedì 25 ottobre, alle 19, alla Sala dei Notari di Perugia. L’appuntamento, che si inserisce nel cartellone della prima parte della nuova stagione degli Amici della Musica di Perugia, promossa dalla Fondazione Perugia Musica Classica onlus, è dedicato ai vincitori 18ª edizione del Premio “Roscini-Padalino” che, quest’anno, per la prima volta ha allargato il proprio campo di azione diventando Premio “Roscini-Padalino e Fondazione Brunello e Federica Cucinelli”, nel segno del ricordo dei generosi donatori che ne hanno reso possibile la nascita – Leandro Roscini e Giancarlo Padalino – e della nuova fondamentale collaborazione con la Fondazione Brunello e Federica Cucinelli. Succio e Pulina sono i vincitori nella sezione Borse di studio per neodiplomati: a loro andrà un contributo economico e avranno l’opportunità di frequentare di corsi di specializzazione e perfezionamento in prestigiosi organismi nazionali o internazionali (la Hochschule di Berna per Margherita Succio e la Hochschule di Lucerna per Federico Pulina). Lunedì alla Sala dei Notari Succio eseguirà la Sonata in la minore per violoncello e pianoforte, op. 36 di Edvard Grieg. A seguire Pulina proporrà le Variazioni su un tema originale op. 21 n. 1 di Johannes Brahms e il Preludio op. 23 n. 2 di Sergej Rachmaninoff.

Il premio “Roscini-Padalino e Fondazione Brunello e Federica Cucinelli” è riservato a musicisti italiani che abbiano conseguito un diploma di strumento (biennio o triennio in qualunque strumento) presso un Istituto Superiore di Studi Musicali italiano nel triennio precedente.