“È stato approvato dalla Giunta regionale l’elenco dei progetti integrati Trasimeno e Tevere per l’anno 2022, per un importo totale di 5 milioni 900 mila euro”.

Lo comunica l’assessore regionale all’ambiente, Roberto Morroni, evidenziando che la

“realizzazione degli interventi consentirà di supportare lo sviluppo sostenibile dei territori interessati da un punto di vista economico, sociale e turistico. Le aree dell’Umbria attraversate dal Tevere e il parco del Trasimeno –aggiunge Morroni – sono tra i luoghi di pregio e di maggiore valenza naturalistica e ambientale, da tutelare e promuovere. Un patrimonio che va potenziato e messo ulteriormente a leva per accrescerne la capacità attrattiva. In questo quadro, i progetti finanziati sono tasselli a sostegno delle politiche di sviluppo. Per l’area del Trasimeno – specifica Morroni – i progetti sono, nel loro complesso, finalizzati al miglioramento e alla salvaguardia del territorio del Parco regionale con particolare attenzione alla fruibilità delle aree pedonali e dei tracciati ciclopedonali. Per il Tevere, i singoli progetti sono funzionali a risolvere situazioni specifiche per la utilizzazione dei percorsi lungo l’asta del fiume e per la valorizzazione ambientale di alcune aree adiacenti”.