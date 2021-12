Coronavirus Umbria: nuovo record di contagi da inizio pandemia

Con altri due decessi le vittime superano quota 1.500

Nuovo record assoluto di nuovi contagi al Covid dall’inizio della pandemia in Umbria: con i 1.229 nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, si supera del 32% il precedente record raggiunto nella giornata di ieri.

Emerge dai dati della Regione aggiornati al 24 dicembre. In aumento anche i ricoveri (76, tre in più) e con altri due decessi, le vittime superano quota 1.500 (1.501). Stabili a otto le terapie intensive e i guariti sono 163. Gli attualmente positivi salgono a 6.438 (1.064 in più). Sono stati analizzati 17.910 test antigenici e 6.742 tamponi molecolari. Il tasso di positività è pari al 4,98 per cento (4,6 giovedì).