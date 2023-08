Prisco: “Il governo c’è per Fontivegge e per Perugia”

‘La riqualificazione del quartiere passa da quella urbana’

i “riqualificazione urbana” ma anche di “presidio di legalità” ha parlato il sottosegretario dell’Interno Emanuele Prisco, durante la sua presenza a Perugia a margine della visita alla manifestazione “Fontivegge & friends”.

“La riqualificazione del quartiere – ha commentato Prisco – passa senz’altro dalla riqualificazione urbana messa in atto con vigore dall’amministrazione comunale, dalla partecipazione e dal contributo delle associazioni di quartiere dei cittadini che ne costruiscono e mantengono la vivibilità, ma anche ovviamente dalla presenza del governo che non manca, non è mancata e non mancherà sulla città e pure su questo quartiere strategico.

Non a caso sono fondi nazionali quelli che finanziano la riqualificazione urbana del quartiere e così crediamo che sia un concorso di tutte le forze in campo e di tutti gli attori a consentire di raggiungere il risultato migliore”.

Tra gli assessori comunali presenti in piazza del Bacio anche l’assessore responsabile del progetto Gabriele Giottoli che ha ripercorso e illustrato al sottosegretario le varie tappe (otto finora in totale) delle feste di quartiere promosse dall’assessorato al marketing territoriale, sviluppo economico e partecipazione attiva del Comune di Perugia.

“C’è in atto quindi da alcuni anni su spinta dell’amministrazione comunale e del sindaco Romizi – ha ancora commentato Prisco – una rigenerazione importante di quest’area che passa certamente e strategicamente dalla riqualificazione urbana con risultati che si vedono, con la situazione che è nettamente in miglioramento, tenendo conto anche che le aree vicino alle stazioni ferroviarie sono notoriamente sempre problematiche”. Ma secondo Prisco, “l’impegno dell’amministrazione comunale, accanto al fondamentale e strategico impegno delle associazioni di quartiere che rendono vivibili le aree con il protagonismo civico, deve essere accompagnato ovviamente da un’attenzione che vi è stata in questi anni sempre maggiore e sempre di maggiore intensità delle forze dell’ordine a presidiare la legalità”.