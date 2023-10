Premio Clara Sereni: doppio appuntamento in Umbria con Valentina Costantini

Continua il tour della vincitrice della sezione inediti del Premio 2022

Doppio appuntamento in Umbria per Valentina Costantini, vincitrice della sezione inediti del Premio Letterario Nazionale Clara Sereni 2022 con il suo romanzo Spartiamo (ali&no editrice). Costantini presenterà il suo libro venerdì 6 ottobre alle 17 alla Biblioteca degli Arconi di Perugia e venerdì 7 ottobre, alla stessa ora, alla Biblioteca Gianni Rodari di San Mariano. In entrambi gli incontri – impreziositi da letture a cura del circolo LaAV – Letture ad Alta Voce di Perugia – l’autrice dialogherà con lo scrittore Nicola Mariuccini, a sottolineare la fattiva collaborazione del Premio con le biblioteche facenti parte della Giuria Popolare e con le reti culturali del territorio.

Il duplice appuntamento arriva dopo il book tour che ha portato Spartiamo al Salone del Libro di Torino, a Tivoli, a Pescara e nei luoghi dove è ambientato il libro, ai piedi del Gran Sasso. Quella del 6 e 7 ottobre sarà una due giorni importante, che precede l’annuncio dei finalisti in concorso per la IV edizione del Premio Letterario Nazionale Clara Sereni, in vista della Cerimonia di premiazione che si terrà l’11 novembre alla Sala dei Notari di Perugia.

Spartiamo. Il romanzo

Spartiamo è un romanzo schietto e sincero, una storia commovente d’amore e di sentimenti forti che resistono al tempo, ai pregiudizi e agli ostacoli in una società patriarcale ancora arretrata ma profondamente umana, filtrata attraverso una scrittura vivida che scava, senza mediazioni, nei rapporti sociali e familiari attraverso il sapiente gioco linguistico fra italiano e dialetto che l’autrice ha saputo creare.

Ciampichitt è un minuscolo borgo dell’entroterra abruzzese, sotto il Gran Sasso. Lì vivono diverse famiglie, quasi tutte imparentate tra loro, tra cui quella del piccolo Capriele, un bimbo silenzioso che osserva le vite degli adulti. La Seconda Guerra Mondiale ha lambito solo marginalmente il borgo e gli abitanti che, abituati al poco della terra e alla sopravvivenza lontano dal fronte, vedono scorrere con lentezza la loro esistenza, nonostante i tedeschi che di tanto in tanto irrompono brutalmente nelle loro vite a depredare le poche riserve.

Il precario equilibrio della comunità è interrotto dall’arrivo di alcuni soldati inglesi, guidati dal sergente Jock, fuggiti da un campo di prigionia dopo l’armistizio dell’8 settembre. Divisi tra la paura delle ritorsioni e il profondo senso di umanità, gli abitanti di Ciampichitt decidono di nasconderli e provvedere al loro sostentamento, condividendo con loro il pane e il sonno. Nascono così sentimenti d’amore, di amicizia, di condivisione del dolore, di appartenenza.