Al via il Premio letterario “Clara Sereni”. La senatrice Liliana Segre presiederà il premio speciale “Le farfalle” per le biografie femminili. La presidenza della giuria specialistica è affidata a Walter Veltroni. C’è tempo fino al 30 marzo per partecipare



Un invito a riflettere e scrivere sui temi più cari alla scrittrice Clara Sereni: il mondo femminile e le sue molteplici sfaccettature, prima di tutto, e poi inclusione, cura di sé, legalità, impegno sociale. È l’obiettivo della prima edizione del Premio letterario nazionale Clara Sereni, presentato a Perugia, città divenuta patria elettiva della scrittrice, con scadenza il 30 marzo 2020. Il concorso è aperto a tutti i cittadini maggiorenni con opere di narrativa inedita (romanzi e raccolte di racconti) ed edita (romanzi) in lingua italiana, ha trai i suoi obiettivi quello di concentrare l’attenzione su tematiche legate all’universo femminile (vite e storie di donne, di resilienza, di emancipazione, di formazione) e a quello sociale (inclusione, cura di sé e degli altri, volontariato, legalità, accoglienza), argomenti su cui Clara Sereni era impegnata in prima linea e con la sua produzione letteraria.

La Presidenza della Giuria Specialistica, composta da scrittori nazionali e personalità di spicco della cultura italiana legate alla scrittrice per affettività o percorsi culturali condivisi, è affidata a Walter Veltroni, mentre la Senatrice Liliana Segre presiederà la sezione del Premio speciale “le farfalle” dedicato alle biografie femminili per proseguire idealmente il cammino tracciato da Clara. Il Premio si rivolge a tutto il territorio nazionale, ma coinvolgerà attivamente la città di Perugia, di cui la scrittrice era stata anche Vicesindaco, attraverso le Biblioteche, Il Circolo dei Lettori, l’Università e le Scuole che saranno impegnate come Giuria popolare.

Il Premio Letterario Nazionale Clara Sereni è promosso, in condivisione con la famiglia della scrittrice, dall’Associazione culturale Officina delle Scritture e dei Linguaggi e ali&no editrice, con cui la Sereni aveva condiviso diversi progetti letterari negli ultimi dieci anni, in collaborazione con il Comune di Perugia e la rivista “NOIDONNE”. Molti i patrocini importanti concessi a questa iniziativa, primo fra tutti quello della Presidenza della Repubblica Italiana, per cui è in corso l’iter di concessione di una Medaglia del Presidente, quello dell’UCEI (Unione Comunità Ebraiche Italiane), dell’Assemblea Legislativa della Regione Umbria, della Provincia di Perugia, dell’Università degli Studi di Perugia.

Tra i Premi opere realizzate dai pazienti autistici del Centro Atlas e dagli artigiani della Strada della Ceramica Umbra per un coinvolgimento significativo del territorio e nello spirito di tessere reti di solidarietà e cittadinanza attiva com’era nelle intenzioni di Clara Sereni.

E-mail: premio.clarasereni@gmail.com