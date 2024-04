Cascia, record dei nuovi nati nel 2023: il Comune organizza una festa di benvenuto

Ci sono state 30 nascite, numero non si registrava dal 2007. Organizzata anche una ‘Giornata verde’ per l’educazione ambientale

Il Comune di Cascia ha festeggiato i nuovi nati nel 2023 e lo ha fatto organizzando una festa di benvenuto a dimostrazione dell’importanza che per un territorio, soprattutto montano a rischio spopolamento, riveste il numero dei suoi abitanti ai fini della tenuta del tessuto sociale. Per la città di Santa Rita il 2023 è stato un anno da record registrando 30 nuove nascite, numero che non si vedeva dal 2007. Infatti, dopo il sisma nel 2017, si era toccato il minimo storico con soli tredici nuovi nati.

“Soddisfazione” è stata espressa dagli amministratori perché “questi numeri significano speranza, vita, rinascita per il nostro territorio”. Insieme ai piccoli e alle loro famiglie, al momento di festa di domenica pomeriggio erano presenti, tra gli altri, il parroco don Davide, Maria Paoloni, neoresponsabile dell’area socioculturale del Comune e le “nuove leve” della Banda Giovanni e Donato da Cascia diretti dal Maestro Montani.

Dalla festa per i nuovi cittadini al coinvolgimento di quelli più ‘vecchi’ con la ‘Giornata verde’ organizzata dal Comune per promuovere l’educazione ambientale. L’attività si è svolta lungo il sentiero di Santa Rita coinvolgendo tratti della Strada regionale 320 Cascia-Roccaporena, Fosso di Cuccaro, via Prosperi, piazzale Leone XIII, via della Molinella, Porta Orientale, Giardini Francesca Rava, via Porta del Paco e la Rotatoria di ingresso a Cascia.