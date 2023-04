Premio Letterario Nazionale Clara Sereni, ecco la decina finalista degli editi

La presentazione mercoledì 25 aprile a San Francesco al Prato, in occasione della seconda giornata del festival SEED (Design Actions for future)

Sono Maria Grazia Calandrone (“Dove non mi hai portata”, Einaudi), Olga Campofreda (“Ragazze perbene”, NN Editore), Natalia Guerrieri (“Sono fame”, Pidgin), Antonella Lattanzi, (“Cose che non si raccontano”, Einaudi), Paola Mastrocola (“La memoria del cielo”, Rizzoli), Daniele Mencarelli (“Fame d’aria”, Mondadori), Elvira Mujčić (“La buona condotta”, Crocetti), Beppe Sebaste (“Una vita dolce”, Neri Pozza), Giulia Serughetti, (“Amore assoluto e altri futili esercizi”, Marcos y Marcos) e Veronica Tomassini, (“L’inganno”, La Nave di Teseo) i dieci finalisti della Sezione romanzi editi della IV edizione del Premio Letterario Nazionale Clara Sereni.

L’annuncio martedì 25 aprile all’auditorium di San Francesco al Prato, a Perugia, in occasione della seconda giornata del festival SEED (Design Actions for future). All’incontro sono intervenuti Andrea Margaritelli, presidente IN/ARCH, Francesca Silvestri, fondatrice del Premio Letterario Nazionale Clara Sereni, Tiziana Bartolini, direttrice della rivista Noidonne, Luca Zevi, vicepresidente nazionale IN/ARCH, e Mirella Alloisio, ANPI Perugia. Presenti anche gli scrittori e giurati del Premio Daniel Abbruzzese, Gigi Corsini e Chiara Ingrao. Le opere finaliste saranno poi votate dalla Giuria popolare e da quella Specialistica, in vista della premiazione finale di novembre.



A seguire, per la prima volta in Umbria, l’attrice Carlina Torta ha messo in scena il reading A cercar insieme i fiori, tratto dalle opere di Clara Sereni.

La IV edizione del Premio Letterario Nazionale Clara Sereni