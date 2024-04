Cinque parole chiave, Margherita Scoccia presenta il programma elettorale

Perugia green, sicura, di tutti, contemporanea e ancora più viva

Una Perugia “green, sicura, di tutti, contemporanea e ancora più viva”: è questa la città del futuro pensata dalla candidata sindaca Margherita Scoccia e illustrata durante la presentazione del programma della coalizione di centrodestra e civici in vista delle elezioni dell’8 e 9 giugno. Caratterizzato da queste cinque parole chiave “interconnesse e che danno una visione globale e multidisciplinare della città”, il programma si compone di 23 temi e 150 azioni da realizzare – ha dichiarato la candidata Scoccia nella sede del comitato elettorale ‘Il futuro non si ferma’ allestito in via Palermo – attraverso progetti, idee e proposte

“che saranno implementate ascoltando i territori e dialogando con i cittadini per tirare fuori le migliori energie della città come fatto in questi ultimi dieci anni”.

Ma il percorso pensato dalla candidata sindaca

“non è solo quello di questi ultimi anni che hanno comunque cambiato il volto a Perugia, ma guarda al futuro e allo sviluppo di nuovi progetti. Perugia ha bisogno di essere rappresentata in maniera ampia” ha poi sottolineato.

Sul versante “green”, Scoccia ha parlato della creazione delle comunità energetiche utili a rendere Perugia più sostenibile, oltre che dello sviluppo del Piano marciapiedi che punta a unire i quartieri per invogliare i cittadini a camminare di più e ad usare meno le auto:

“Verrà implementato l’Ufficio Bandi creato in Comune per intercettare altri finanziamenti esterni – ha detto Scoccia facendo riferimento al concetto di sostenibilità economica – mentre verrà data attuazione ai grandi progetti di rigenerazione urbana da realizzare con i fondi del Pnrr”.

Tra i primi punti del programma c’è la sicurezza,

“con strade, quartieri, scuole e luoghi di lavoro sicuri”, e con il Piano del decoro urbano, come ha spiegato inoltre Scoccia: “Dopo aver risanato il bilancio ora investiremo in un piano decennale da 100 milioni di euro per strade, verde e arredo urbano e proseguiremo in maniera decisa nell’opera di riqualificazione e messa in sicurezza delle scuole di Perugia pianificando interventi di manutenzioni anche in palestre e piscine del Comune, circoli e Cva”.

L’idea di una città “contemporanea che corre veloce” per Scoccia passa anche per un nuovo Piano regolatore: