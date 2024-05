Tesei: “Impegno per il lavoro fonte di orgoglio e di sicurezza”

“Oggi è il Primo maggio, la Festa dei Lavoratori. Un’occasione per riaffermare con forza come il lavoro è il fondamento di ogni comunità ed i lavoratori rappresentano il cuore stesso della società. Come Regione siamo sempre impegnati nel compiere ogni sforzo affinché in Umbria crescano le opportunità di occupazione e le occasioni di impiego, con una attenzione particolare ai giovani”.

Lo scrive la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, nella sua pagina Facebook.

“Il lavoro dignitoso – continua Tesei – con una giusta retribuzione, è fondamentale per la realizzazione personale e l’integrazione sociale, da qui le azioni che abbiamo messo in campo per creare maggior occupazione. Formazione, progettualità ed innovazione sono i principali strumenti che ci consentiranno di raggiungere questo obiettivo. Voglio inoltre confermare l’impegno per la sicurezza nei luoghi di lavoro e la lotta alle morti bianche, da sempre una nostra priorità. Continuiamo così nel percorso intrapreso, per garantire un’Umbria in cui il lavoro sia fonte di orgoglio e di sicurezza, dove i diritti dei lavoratori siano ovunque rispettati e ogni persona abbia l’opportunità di crescere e vivere sul proprio territorio”,