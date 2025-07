Incarico nazionale per il perugino Edoardo Gentili

Simone Leoni lo nomina Responsabile degli Enti Locali ed entra nella Segreteria Nazionale di FI Giovani

Il Segretario regionale Pannacci: “FI Giovani Umbria laboratorio politico nazionale per i ragazzi di Centrodestra”. Gentili: “Ora facciamo rete”

Perugia, 5 luglio 2025 – A seguito dell’elezione del nuovo Segretario Nazionale Simone Leoni, avvenuta al Congresso svoltosi a Roma lo scorso 31 maggio, e alla nomina dei Segretari regionali, dove per l’Umbria è stato confermato Edoardo Pannacci, il Neosegretario Leoni ha strutturato la propria Segreteria Nazionale.

Tra le figure apicali della nuova struttura nazionale dei giovani Azzurri ci sarà il Consigliere Comunale perugino Edoardo Gentili, il quale ricoprirà l’incarico di Responsabile degli enti locali, affiancando Simone Leoni nel più alto organo nazionale.

Il Segretario Regionale di FI Giovani Umbria, Edoardo Pannacci, ha accolto con entusiasmo la nomina di Edoardo Gentili: “Il prestigioso incarico nazionale affidato a Edoardo è motivo di grande soddisfazione per tutti noi. Edoardo ha ricoperto fino ad ora la carica di Responsabile degli enti locali a livello regionale affiancandomi nella Segreteria, e da oggi affiancherà Simone Leoni concentrandosi con il suo impegno su tutta l’Italia. Si tratta di un riconoscimento per tutto il Giovanile dell’Umbria: per il nostro metodo di lavoro, di gestione del Movimento, di proposta politica, di coinvolgimento e di formazione dei ragazzi e di capacità di empatizzare con loro. Forza Italia Giovani Umbria è a tutti gli effetti un laboratorio politico nazionale per i Giovani di Centrodestra.”

Il commento di Edoardo Gentili: “Ringrazio Simone Leoni per la fiducia riposta nei miei confronti e per valorizzare un giovane amministratore locale, il cui percorso parte dalle scuole superiori come rappresentante di istituto, per arrivare ai ruoli di rappresentanza all’Università ed ora in Consiglio Comunale a Perugia. Questo prestigioso riconoscimento è frutto del lavoro di squadra fatto assieme a Edoardo Pannacci e a tanti altri giovani amministratori e ragazzi sui territori. Accolgo l’incarico con passione ed entusiasmo. Lavorerò fin da subito per creare il contesto e le condizioni per fare rete tra giovani amministratori di Forza Italia, partito che esprime la miglior classe dirigente e gli amministratori più preparati. È però necessario rilanciare la capacità di mettere in campo iniziative corali per rafforzare ancora di più l’area del Centro e del Centrodestra moderno, moderato e ragionevole.”

Edoardo Gentili, perugino, classe 1997, svolge la professione di avvocato ed è Consigliere Comunale per Forza Italia nel Capoluogo di regione dal 2024 dove è stato eletto con ben 951 preferenze e dove ricopre anche il ruolo di Vicepresidente del Consiglio. Il suo attivismo politico è iniziato come rappresentante di istituto al Liceo Classico Mariotti e a seguire nei vari incarichi di rappresentanza degli studenti all’Università degli Studi di Perugia. Presidente di Idee in Movimento e successivamente Coordinatore Comunale di Forza Italia Perugia, è stato segretario fiduciario di Andrea Romizi presso il gabinetto del Sindaco, a Palazzo dei Priori, dal 2021 al 2024.