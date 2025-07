Montone, tra stelle del cinema e passione per il grande schermo

L’Umbria Film Festival prosegue con successo con eventi, ospiti internazionali come il regista Matthias Glassner e partecipazione di pubblico. Applausi per Laura Citarella, a cui sono state consegnate le ‘Chiavi della città’. Ora c’è grande attesa per il programma dell’11 luglio con Saverio Costanzo che riceverà il premio ‘Excellence Award’, il concorso ‘Amarcorti’ e la tavola rotonda ‘Luci nell’oscurità. Il cinema come atto etico

Prosegue senza sosta il ricco calendario in programma per la 29esima edizione dell’Umbria Film Festival di Montone, che continua a coinvolgere gli abitanti e ad attirare turisti e appassionati del grande schermo provenienti da tutta Italia per partecipare alla kermesse dal respiro internazionale, ma anche per visitare il suggestivo borgo ricco di arte, storia e cultura e le bellezze del territorio circostante.

Dopo la giornata inaugurale, molto apprezzati anche gli eventi a seguire. Emozione, tra gli altri, nella serata del 9 luglio durante la cerimonia ufficiale di consegna delle ‘Chiavi della città’ alla regista Laura Citarella, tra le voci più autorevoli del ‘Nuevo Cine Argentino’. Visibilmente colpita dall’accoglienza, ha ringraziato con parole sincere, sottolineando il legame speciale che la unisce al pubblico italiano.

Venerdì 11 luglio si inizia al Teatro San Fedele alle 10.30 con ‘Let’s meet’, podcast talk curato dalla redazione di Sentieri Selvaggi, che guiderà il pubblico tra ospiti e film della giornata. Alle ore 11.30 sarà la volta della tavola rotonda ‘Luci nell’oscurità. Il cinema come atto etico’, moderato da Giorgio Gosetti (delegato generale ‘Giornate degli Autori’ Festival di Venezia), tavola rotonda che riunisce professionisti del cinema per interrogarsi sul senso del fare cinema oggi. Sempre al Teatro San Fedele, alle 16, si prosegue con il concorso internazionale di cortometraggi ‘Amarcorti’ e la proiezione di ‘Neroargento’ (2024 / Ita / 20’) di Francesco Manzato e ‘Petrolia’ (2024 / Ita / 17’) di Giulia Mancassola. Alle 17 spazio a ‘Private’ (2004 / Ita / 90’) alla presenza del regista Saverio Costanzo. Alle 19 in piazza Fortebraccio musica con il concerto della Filarmonica Braccio Fortebraccio di Montone.

Alle 21 in piazza San Francesco conferimento del premio ‘Excellence Award’ a Saverio Costanzo. Da quest’anno il festival si dota infatti anche di un premio che intende celebrare un regista o un attore nel pieno della propria carriera. Il primo, di quella che ci si augura essere una lunga lista di nomi straordinari, a ricevere l’Excellence Award sarà quest’anno proprio Costanzo, un grande regista che ha donato una splendida serie televisiva ‘L’amica Geniale’ trasmessa in 162 paesi, e 5 fantastici film, da ‘Finalmente L’Alba’ (2023) a ‘Private’ Pardo d’oro a Locarno, scelto di presentare quest’anno perché particolarmente significativo, con ‘Yunan’ e ‘Upshot’, per la tavola rotonda ‘Luci nell’oscutità. Il cinema come atto etico’.

A seguire, ancora ‘Amarcorti’ con ‘Anngeerdardardor’ (2025 / Gro / 19’) di Christoffer Rizvanovic Stenbakken e ‘Sterben – Lo spartito della vita’ (2024 / Ger / 180’), quest’ultimo alla presenza del regista Matthias Glassner. ‘Sterben – Lo spartito della vita’, ha vinto l’Orso d’argento per la miglior sceneggiatura a Berlino, premio ben meritato poiché il regista Glassner, narrando questo intricato dramma familiare riesce a essere estremamente divertente e, spesso, riesce a tingere d’ironia anche i momenti più tragici.

