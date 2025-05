Fdi Perugia, “Stato inaccettabile della sicurezza: la Giunta si attivi e faccia la sua parte”

Nota del coordinatore comunale della città Filippo Vitali

“A distanza di una decina di anni, a Perugia siamo ormai nuovamente difronte ad una vera e propria emergenza sicurezza . I recenti fatti di cronaca, accaduti in pieno centro storico, in zona Fontivegge, ma anche in altre zone periferiche, lasciano sgomenti e preoccupati e bene ha fatto spiega coordinatore comunale della città di Fratelli d’Italia Filippo Vitali – il centrodestra a chiedere un dibattito immediato in Consiglio comunale per verificare quali soluzioni l’Amministrazione intenda proporre per limitare il fenomeno.

La maggioranza Ferdinandi ha invece inopinatamente negato la necessità di discutere l’ordine del giorno – presentato con la firma di tutta l’opposizione – con l’urgenza necessaria alla situazione: un atto che non intendeva creare un dibattito ideologico, ma un confronto senza pregiudiziali per il bene comune.

Il lavoro che la Giunta Romizi aveva con pazienza portato avanti a 360 gradi, sia dal punto di vista dei controlli che, soprattutto, cercando di intervenire sul piano del disagio sociale, è in questo momento vanificato dalla nuova Amministrazione. Appare evidente che, nonostante il lavoro delle Forze dell’Ordine, il problema – prosegue Vitali – vada affrontato anche con risposte che vadano concretamente ad incidere sul piano culturale, sociale e, non ultimo, dell’accoglienza e dell’integrazione: non bastano certo i sorrisi e le parole.

Il Coordinamento comunale Fratelli d’Italia Perugia è al fianco dei consiglieri comunali del centrodestra e chiede alla Giunta di attivarsi e fare il suo. A cominciare dall’approvazione di un Regolamento sul commercio – a più di un anno dall’aggiornamento della legge regionale specifica – che renderebbe più facile il controllo di certi luoghi ed esercizi che contribuiscono al degrado sociale e culturale.

Vedremo se la sinistra farà seguire i fatti alle parole. I perugini – conclude – lo chiedono a gran voce”.