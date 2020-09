In bici per raccogliere fondi per il Comitato Chianelli. Un giovane di Marsciano percorre 700 chilometri lungo i confini dell’Umbria

Percorre più di 700 chilometri in meno di 36 ore per solidarietà, su un tragitto con un dislivello di circa 12 mila metri: è l’impresa del giovane ciclista marscianese, Daniele Rellini, che ha ‘disegnato’ con la sua bici l’intero confine dell’Umbria con l’unico obiettivo di raccogliere fondi in favore del Comitato per la Vita “Daniele Chianelli”.

Dal Lago Trasimeno a Città di Castello passando per Norcia, Assisi, Cascia, Spoleto, Terni, Amelia, il ciclista 27enne è riuscito a mettere insieme oltre mille euro. Un percorso documentato con foto e video sui social network seguito da circa 20 mila utenti che attraverso la raccolta fondi hanno voluto contribuire all’impresa.

Il viaggio è iniziato lunedì mattina e si è concluso con l’arrivo al Residence “Chianelli” martedì. “Una bellissima idea” ha commentato il presidente Franco Chianelli.