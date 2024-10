Fdi, pronto soccorso di Perugia efficiente e innovativo

Nota di Fdi, positiva evoluzione del Pronto Soccorso di Perugia

Il Dipartimento Sanità Regionale di Fratelli d’Italia prende atto con soddisfazione della positiva evoluzione del Pronto Soccorso di Perugia, che si è efficacemente dotato di una struttura adeguata a far fronte alla sempre maggiore richiesta di assistenza legata all’allungamento dell’aspettativa di vita e alla richiesta di una maggiore qualità di vita da parte della popolazione.

Gli accessi in PS nell’ultimo quinquennio (2019/2024) hanno avuto un incremento progressivo per passare dai 59555 del 2019 ai 67593 del 2023 con un trend in aumento anche nei primi nove mesi del 2024.

Nel 2023 si è assistito ad una massiccia presentazione di codici minori, rispettivamente il 52.3% di codici verdi (urgenza differibile) e il 15.2% di codici bianchi (non urgenza). Per affrontare l’incremento delle non-urgenze, dall’ottobre 2022 è stato istituito un ambulatorio codici minori (aperto dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), grazie al quale i tempi di attesa al Triage per i codici verdi è rimasta costantemente inferiore alle due ore, dato non abituale negli ospedali di secondo livello e che rende il Pronto Soccorso di Perugia tra i più efficienti d’Italia, come anche evidenziato da una recente indagine del Corriere della Sera.

La qualità delle attività del Pronto Soccorso di Perugia è inoltre evidente attraverso l’appropriatezza degli interventi terapeutici, che ha determinato una progressiva riduzione dei ricoveri nonostante l’incremento degli accessi (dal 21.2% del 2019 al 17.1% del 2023).

Quanto alla forza lavoro, il personale infermieristico è passato 35 unità del 2019 alle 42 unità odierne. Al contempo, i Dirigenti Medici sono aumentati dai 17 del 2019 ai 25 odierni, tutti professionisti specializzati nell’emergenza-urgenza con contratti a tempo indeterminato.

Nel quinquennio 2019-2024 si è anche provveduto ad adeguare i codici colore del Triage agli standard europei con personale infermieristico specializzato e dedicato e sono stati sempre più adottati i protocolli assistenziali in linea con le evidenze scientifiche fornite dalle società di Medicina d’Urgenza.

Infine, importanti investimenti economici hanno permesso di dotare tutti gli ambulatori di monitor defibrillatori, ventilatori ed ecografi permettendo agli operatori di stabilizzare e gestire pazienti critici.

Il Dipartimento Sanità di Fratelli d’Italia esprime pertanto la più sincera gratitudine a tutto il personale del Pronto Soccorso di Perugia per il loro impegno straordinario di ogni giorno, reso evidente attraverso la loro dedizione, professionalità e umanità.