Città della Domenica lancia ‘Aperivibes’, aperitivi al tramonto: poi a tutta musica con il Good vibes fest

Venerdì 11 e sabato 12 dalle 17.30 aperitivo immersi nella natura, cena sotto le stelle e dalle 21 i concerti delle band emergenti locali

Tornano le serate in musica a Città della Domenica con il Good vibes fest, l’evento che dà spazio a band emergenti ogni venerdì e sabato fino al 12 settembre a Perugia. Due gruppi ogni sera, dalle 21, si esibiranno sul palco allestito alla Stazione centrale per regalare musica live, tra food, drink e ‘vibrazioni positive’, nell’evento estivo a ingresso gratuito. Ad anticipare i concerti, alle 17.30 c’è Aperivibes, l’aperitivo da gustare nei punti più suggestivi del parco naturalistico: l’ingresso in questo caso ha un costo di 10 euro a persona, drink incluso. Chi vorrà, con un piccolo supplemento di prezzo, potrà avere un’Aperibag con tutto il necessario per fare un pic-nic in mezzo alla natura, quindi tovaglia, vino, calici e tagliere con salumi e formaggi; dentro la bag ci sarà anche una mappa con un Qr code che indica i punti più adatti per godersi l’aperitivo al tramonto, come la romantica pagoda o il missile panoramico. L’aperitivo sarà servito dalle 17.30 alle 19, ma chi vorrà potrà restare nel parco naturalistico fino alle 21, quando poi verrà chiuso per dare inizio ai concerti alla Stazione centrale. Qui si potrà inoltre cenare sotto le stelle grazie ad una ricca proposta gastronomica che prevede grigliate e piatti caldi o freddi (anche vegani).

Tornando alla musica, selezionata in collaborazione con Stix music club, punto di riferimento della scena musicale locale, venerdì 11 luglio si viaggia tra punk e rock: sul palco The burning riot, Clash tribute band attiva dal 2018, formata da Francesco Scarabattoli (voce solista), Stefano Sereni (chitarra solista e cori), Riccardo Bachiorri (chitarra ritmica e cori), Enrico Bellocchio (basso) e Filippo Moretti (batteria). La band esprime tutta la potenza del punk, le sfumature del rock e le vibrazioni del reggae, con un’energia che travolge. Con decine di concerti e festival all’attivo, anche fuori regione, la formazione umbra vanta un legame speciale con la storia che omaggia: è infatti in contatto diretto con la moglie di Joe Strummer, frontman e leggenda dei Clash. A seguire la band Psycho, che nasce nel 1990 da tre musicisti uniti da oltre quarant’anni di palchi, prove, cambi di rotta e passione incrollabile, un trio batteria-basso-chitarra che ha attraversato stagioni musicali diverse. Da circa 15 anni sono tornati a reinterpretare grandi classici del rock internazionale, dando sempre il loro tocco personale e inconfondibile. La line up attuale è composta da Giovanni Tribbiani (voce solista), Moreno Palazzetti (chitarra e cori), Nicola Menicucci (basso e cori) e Silvano Pero (batteria).

Sabato 12 è la volta degli Zero, dal 2022 uniti dalla passione per il rock e dall’amore per la buona musica, con Stefano (voce), Cesare (chitarra), Alessandro (chitarra), Carlo (basso) e Paolo (batteria). A seguire Beli Hleb, band fondata nel 2019 quasi per caso, dall’incontro di quattro amici e dalla ricerca di un batterista. Il loro repertorio è un viaggio sonoro dagli anni ’80 a oggi: dal classic rock al pop, con qualche incursione tra gli autori italiani per una selezione di brani che attraversa epoche e atmosfere. Il nome, Beli hleb, ‘pane bianco’ in serbo, racchiude il senso del progetto: il pane nutre il corpo, la musica nutre l’anima. La band è composta da Stefano Capomaccio (voce e chitarra), Marco Carloni (tastiera), Luca Leonardi (basso), Giona Sedini (chitarra) e Angelo Di Dio (batteria).

Per programma completo e ulteriori informazioni: www.cittadelladomenica.it.