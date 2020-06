Perugia: l’Assessore Pastorelli in visita al Frantoio Batta

L’Assessore al Commercio del Comune di Perugia, Clara Pastorelli si è recata nel pomeriggio di giovedì 25 giugno in visita al Frantoio Batta, azienda pluripremiata, con sede nella campagna alle porte della capoluogo umbro.

Ad accoglierla il titolare, Giovanni, con la moglie al quale l’Assessore ha consegnato un riconoscimento da parte dell’amministrazione.

“Il nostro territorio è ricco di aziende che rappresentano vere e proprie eccellenze nel loro settore -ha detto l’assessore Pastorelli- ed è doveroso da parte dell’amministrazione comunale riconoscerne e promuoverne il valore, soprattutto in questo momento di crisi generale, in cui è ancora più importante far sentire a chi si impegna da sempre con passione e contribuisce a dare valore al territorio la vicinanza delle istituzioni. Ritengo, inoltre, -ha concluso Pastorelli- che sia opportuno favorire e incentivare collaborazioni tra varie realtà del territorio con attività educative rivolte ai più piccoli, come per esempio, nell’ambito dell’attività didattico-divulgativa del Post”.