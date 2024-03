Otricoli, parte il progetto “Borghi Connessi” 

Il Comune di Otricoli ha recentemente aderito a “Borghi Connessi” di WindTre, un progetto che mira a digitalizzare i borghi italiani attraverso un’adeguata infrastruttura di Rete e a diffondere l’educazione digitale tra i giovanissimi e gli adulti over 60. Oggi e domani a partire dalle 10,00 si terrà alla sala polifunzionale di Via Grotte un percorso formativo gratuito articolato in due incontri di due ore ciascuno, durante i quali alcuni animatori digitali aiuteranno a comprendere al meglio la navigazione in internet, a usare i motori di ricerca e a utilizzare le app più diffuse, con particolare attenzione alla sicurezza della navigazione in rete. Tali incontri, spiega il Comune, sono rivolti agli adulti che non hanno confidenza con le nuove tecnologie e prevedono la partecipazione di una rappresentanza di alunni della scuola primaria (classi IV e V) dell’Istituto comprensivo di Narni Centro, sezione di Otricoli.