Otricoli verso l’eccellenza , inserito nel “Best Tourism Villages Upgrade Programme”

Otricoli, il comune inserito nel “Best Tourism Villages Upgrade Programme” dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite

Il Comune di Otricoli verso l’eccellenza per il settore turismo. Lo riferisce l’amministrazione che sottolinea come il territorio sia stato selezionato nel “Best Tourism Villages Upgrade Programme” dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite che raccoglie centinaia di borghi presentati da 57 diverse nazioni al mondo. Otricoli fa parte del gruppo di 19 altri comuni che sono stati riconosciuti come caratterizzati da grandi potenzialità turistiche grazie allo speciale programma gestito dagli esperti dell’Unwto (United Nations World Tourism Organization) che affiancheranno il Comune in un percorso volto al pieno raggiungimento dell’eccellenza nell’ambito della seconda edizione mondiale del bando “Best Tourism Villages”.

“L’Upgrade Programme è un’opportunità di crescita grazie anche alle risorse del Pnrr – spiega l’amministrazione – ed è stato pensato da Unwto per quei borghi che hanno un grande potenziale e sono sulla strada per diventare dei “Best Villages”. Attraverso workshop, incontri on-line e in presenza di Unwto e grazie alle risorse ottenute con il bando della linea B del Pnrr per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi, Otricoli ha le carte in regola per diventare Best Village già a partire dal 2023”.