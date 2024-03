Giove, una nuova scuola con i fondi per il terremoto 2016

Sono stati sbloccati i fondi statali per la realizzazione della nuova scuola di Giove. Ne dà notizia l’amministrazione comunale che informa come la procedura sia seguita direttamente dagli uffici del Commissario straordinario per il terremoto e che le risorse per la realizzazione della nuova scuola proverranno proprio dai fondi previsti per le aree colpite dal terremoto del 2016. Il budget ottenuto per gli interventi è di poco superiore ai 3 milioni e 600mila euro per la costruzione dell’edificio che sostituirà quello esistente per il quale, secondo quanto riferito dal Comune, le verifiche avevano evidenziato danni a causa del sisma. La nuova scuola la materna, la primaria e la secondaria di primo grado, prevedrà inoltre spazi esterni ludico-ricreativi, sevizi mensa, auditorium, laboratori e parcheggi.