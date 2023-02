Nuove opportunità dal PerSo – Perugia Social Film Festival con il progetto Itineranze Doc

Ecco il bando

Lanciata la call per partecipare al programma che prevede sei workshop intensivi, un percorso di mentoring one-to-one e numerose occasioni di networking con esperti del settore dedicati a progetti di cinema del reale in fase di sviluppo. La sessione di formazione del PerSo, dedicata al montaggio del film e del teaser, si terrà a Perugia tra il 30 settembre e l’8 ottobre 2023, in concomitanza con la nona edizione del Festival internazionale che porterà nel capoluogo umbro 9 giorni di eventi dedicati al documentario e al cinema d’autore. Il risultato finale del percorso sarà presentato a Firenze durante il Festival dei Popoli.

Ridare slancio al cinema del reale e mettere in circolo talenti, prospettive, idee e visioni collaborando con esperti del settore, direttori dei festival, distributori e broadcaster e accompagnando i partecipanti lungo le principali fasi di avvicinamento alla realizzazione della loro opera: dalla scrittura alla preparazione del pitch, dalla precisazione delle scelte artistiche alla ricerca di produttori e fonti di finanziamento. Questo l’obiettivo della seconda edizione di Itineranze, progetto di formazione e accompagnamento cinematografico che coinvolge (caso unico in Italia) alcuni dei festival più importanti del settore: Bellaria Film Festival, IsReal (Nuoro), Sole Luna Doc Festival (Palermo), PerSo – Perugia Film Festival, FrontDoc (Aosta), Festival dei Popoli (Firenze). Un percorso condiviso di supporto ai talenti e di sviluppo professionale. Un cammino in sei tappe, da maggio a novembre, da vivere nel cuore dei festival, a stretto contatto con professionisti e addetti ai lavori, guidati da docenti d’eccezione e seguiti da tutor esperti. “Itineranze Doc riprende il suo cammino” – commenta Luciano Barisone, ideatore e coordinatore didattico del progetto – “dopo una prima esperienza decisamente fruttuosa, che ha rivelato buoni progetti di film e interessanti giovani cineasti, i sei festival che sviluppano e sostengono l’iniziativa sono pronti a ripartire per scoprire e accompagnare, con l’ausilio di tutor internazionali, nuovi sguardi di cinema del reale. È un’occasione da non perdere.”

Destinatari del bando sono proprio i registi italiani o residenti in Italia, senza limiti di età, che abbiano già realizzato almeno un cortometraggio e che abbiano un progetto di lungometraggio in fase di sviluppo (con o senza un produttore), riconducibile al “cinema del reale” e caratterizzato da un approccio autoriale.

La prima edizione di ItineranzeDoc nel 2022 ha sostenuto sei progetti lungo un percorso che ha fatto stringere collaborazioni e creato possibilità di sviluppo: Terra Arsa (Elisa Chiari e Francesca Trovato), Dollhouse (Andrea Grasselli), Caretta Caretta (Miriam Gili), Discorso sull’isola (Carlo Galbiati), Anime Galleggianti (Maria Gimènez Cavallo, Jackson Allen Giuricich), La Follia che viene dalla Ninfe (Doriana Monaco). Durante il training gli autori e le autrici hanno dato ai progetti il tempo e il ritmo per essere elaborati, estesi, riadattati alle nuove esigenze, in un clima collaborativo e di sostegno reciproco. I partecipanti hanno potuto incontrare e lavorare durante il percorso con docenti ed esperti quali Giovanni Cioni, Paolo Benzi, Michele Pennetta, Brigid O’Shea, Francesca Calvelli, Beppe Leonetti. Il Festival dei Popoli di Firenze, che chiuderà il percorso, ospiterà la presentazione ufficiale dei progetti durante un evento speciale con un pitch al quale parteciperanno produttori e distributori nazionali e internazionali. Sarà un’occasione di incontro e di scambio per gli addetti ai lavori di fare rete e creare ulteriori opportunità̀ di collaborazione. Iscrizioni entro il 20 marzo. Bando su www.itineranzedoc.it