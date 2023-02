Nero Norcia numero 59 ai nastri di partenza: sabato l’inaugurazione

La mostra mercato del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici rinnovata nel format. Il taglio del nastro sarà da Porta Romana alle 10.30 alla presenza di molte autorità

È ormai tutto pronto per la 59esima edizione di Nero Norcia, la mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici, in programma dal 25 febbraio al 5 marzo, quest’anno rinnovata nel format e arricchita da importanti collaborazioni. Il taglio del nastro sarà, sabato 25 febbraio alle 10.30, come da tradizione a Porta Romana. Saranno presenti Nicola Alemanno, sindaco di Norcia, accompagnato dalla giunta, Pietro Luigi Altavilla, presidente del Consiglio comunale di Norcia, Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, Guido Castelli, commissario straordinario ricostruzione sisma 2016, i parlamentari umbri Franco Zaffini e Raffaele Nevi, e Michele Boscagli, presidente dell’Associazione nazionale Città del tartufo di cui Norcia è socio fondatore.

L’evento, con lo sguardo già rivolto alla 60esima edizione, assume una veste di fiera nazionale, più strutturata e organizzata, grazie alla partnership con UmbriaFiere, con una Piazza san Benedetto interamente dedicata al tartufo e una formula non più concentrata nei weekend ma ‘spalmata’ su nove giorni. Tra i nuovi partner anche l’Università dei sapori.

In particolare, la prima giornata sarà dedicata a san Benedetto, patrono della città e d’Europa, con una serie di appuntamenti il più importante dei quali sarà l’accensione della fiaccola benedettina alle 15.30. A precederla, alle 11.30 nello spazio Digipass, sarà presentato il libro ‘L’Umbria di San Benedetto di Norcia e San Francesco di Assisi’ alla presenza dell’autore Fabio Marcelli e delle istituzioni intervenute alla giornata. Alle 17.15, invece la stessa location ospiterà la presentazione del restauro di alcune opere d’arte.

Ma nel programma di Nero Norcia c’è spazio anche per molto altro come gli show cooking a palazzo Graziani, già Battaglia, (prenotazioni sul sito www.nero-norcia.it) di cui sarà protagonista nel primo fine settimana lo chef Mirko Crocioni del ristorante San Giorgio (ore 12-14). Ci saranno poi, per tutto il giorno, esibizioni della Banda città di Norcia, mentre domenica spettacoli di artisti di strada, laboratori dei mestieri della tradizione e, alle 16, lo spettacolo della Girlesque marching band. Sempre domenica 26 febbraio è in programma un importante momento di approfondimento a cura del GAL Valle Umbra e Sibillini dal titolo ‘Insieme per un territorio vitale, sostenibile e competitivo’, alle 10 nello spazio Digipass.

Con l’apertura di Nero Norcia prende il via, nell’area dello stadio Europa, anche il programma di eventi collaterali dedicato ai giovani e organizzato dall’associazione culturale di promozione sociale Quintessenza.