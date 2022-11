Insegnanti e studenti perugini “a scuola di cinema”

Al via La 7a Ora, il progetto di cinema per le scuole del PerSo

Un gruppo di oltre 30 insegnanti delle scuole di Perugia ha dato il via alla terza edizione del progetto La 7a Ora, partecipando (lunedì 28 novembre) al corso per docenti di scuole secondarie di I e II grado di introduzione alla didattica del cinema attraverso il linguaggio audiovisivo, tenuto da Oreste Crisostomi, autore e docente, nonché tra gli esperti formatori di educazione visiva a scuola selezionati dal Ministero dell’Istruzione. “La 7a Ora – Il Cinema per le Scuole” è un progetto promosso e realizzato da PerSo – Perugia Social Film Festival e Realmente Aps, in collaborazione con Comune di Perugia, Istituto Comprensivo Perugia 3, Centro per le Pari opportunità – Regione Umbria, Cinegatti snc, Fondazione La Città del Sole – Onlus e MenteGlocale Aps. Si tratta di un’iniziativa all’interno delle attività di cultura cinematografica e sociale che ha come punto di riferimento il PerSo – Perugia Social Film Festival, festival internazionale di cinema documentario, giunto quest’anno alla nona edizione. Saranno oltre 1300 gli studenti e 100 i docenti coinvolti nelle proiezioni e nei laboratori in presenza di questa edizione.

“Un percorso articolato che fa convivere l’insegnamento del cinema come arte all’utilizzo delle opere audiovisive come strumenti per la didattica: porteremo 1300 studenti a vedere film di qualità nelle sale cinematografiche, esperienza arricchita e contestualizzata attraverso incontri e laboratori. Inoltre, offriremo a tutte le scuole della regione opportunità di scoperta e apprendimento attraverso gli strumenti digitali, come i percorsi e-learning e VOD”,

spiega Luca Ferretti, responsabile scientifico del progetto. La 7a Ora proseguirà fino alla fine dell’anno scolastico con attività di cineforum nelle sale cinematografiche, incontri con autori e laboratori in classe sulle opere e le tematiche proposte per gli studenti di 4 istituti comprensivi di Perugia; inoltre, una rassegna di film sulla piattaforma www.persofilmfestival.stream e una piattaforma e-learning con percorsi di formazione per docenti e studenti, su temi basilari della media literacy e con esempi di studio di testi audiovisivi, tra cui opere presentate nel cineforum e nella piattaforma. A partire dal 25 gennaio le attività online saranno aperte a tutte le scuole secondarie di I e II grado della regione Umbria, previa iscrizione da parte degli istituti o singoli docenti. Non ultima, l’attività che ha dato inizio al progetto durante il PerSo Film Festival 2022, svoltosi dal 1 al 9 ottobre: l’attività di giuria svolta da 23 studenti delle classi VI e V del Liceo G. Galilei di Perugia, i quali, al termine di un percorso formativo, hanno partecipato alle proiezioni di 8 film in concorso al Festival e assegnato un premio al miglior film e una menzione. L’iniziativa La 7a Ora è realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC-Ministero della Cultura e MiM-Ministero dell’Istruzione e del Merito.