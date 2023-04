Narni: grande affluenza per i primi giorni della Corsa all’Anello

Il programma dal 26 al 28 maggio

Neanche il maltempo iniziale è riuscito a fermare la grande affluenza di turisti accorsi numerosi a Narni per le prime giornate della 55esima edizione della Corsa all’Anello, promossa dall’omonima associazione, con il sostegno e il patrocinio della Comunità Europea, della Regione Umbria, della Provincia di Terni, del Comune di Narni, della Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni, della Camera di Commercio dell’Umbria.

Grande affluenza non solo al passaggio del banditore (momento tradizionale che sancisce simbolicamente l’inizio della Festa e dell’apertura delle hostarie e dei forni), ma anche durante le inaugurazioni delle numerose mostre che si sono aperte al pubblico tra sguardo sul Medioevo e arte contemporanea. Tra le altre, anche la presentazione del Bravio “Pater Patriae” dell’artista Marco Piantoni, esposto nella sala ex Refettorio di palazzo dei Priori. Un lavoro originale che riprende il tema sensibile e attuale dell’immigrazione e offre un’inconsueta immagine di San Giovenale, dipinto su un particolare supporto realizzato con i giubbotti dei migranti arrivati in Italia, dopo un difficile tragitto, in cerca di accoglienza.

Successo che ha superato ogni aspettativa per l’incursione a Narni dello chef stellato Mario Mariola che, dopo un cooking show esplosivo e molto partecipato, ha conquistato cittadini e turisti con il suo savoir faire amabile e la sua ironia, nonché i contradaioli con cui ha condiviso tra aneddoti e ingredienti la sua “focaccia” che sarà possibile degustare fino alla fine della Corsa all’Anello in tutti e tre i Terzieri.

La rievocazione storica, tra le più accattivanti e suggestive del centro Italia continuerà ad animare la città di Narni fino al prossimo 14 maggio, giorno della gara equestre e dell’assegnazione del Bravio con una serie di eventi evocativi degli Statuti narnesi del 1371 con un connubio di tradizione e sguardo rivolto al futuro. Il programma dei prossimi giorni.

MERCOLEDÌ 26 APRILE

La giornata si aprirà alle 17.30 lungo le vie della città con lo spettacolo itinerante Dottor Petronio – Sommo medico guaritore puranco de lo Dimonio

Alle 18 all’auditorium Bortolotti del Complesso San Domenico Incontro con gli artisti della mostra Tracce 2023: la poesia dell’acqua

Alle 21.30 in piazza Galeotto Marzio Femina Flores, spettacolo di danze storiche a cura del gruppo “La Pazzia del Ballo” del Terziere Fraporta di Narni con l’amichevole partecipazione del gruppo “Ars Nova” del Rione Piazza di San Gemini

GIOVEDÌ 27 APRILE

Alle 15.30 De pueris ludentibus in plateis Narniae, appuntamento per i 25 anni di Puer Ludens in ricordo della maestra Angela Maria Galletti, ideatrice del progetto associazione Corsa all’Anello, che si terrà in contemporanea nei tre Terzieri Mezule (piazzetta delle Erbe, piazza Pozzo della Comunità, via della Pigna), Fraporta (largo San Francesco, chiostro di palazzo Fraporta, largo su via della Pinciana), Santa Maria (largo Ivo Germani, piazza Galeotto Marzio, Giardini Beata Lucia). L’evento si realizza in collaborazione con gli Istituti comprensivi di Narni centro e di Narni Scalo, centro diurno Il Faro, Terzieri Mezule, Fraporta, Santa Maria, Scuola di Bandiera del gruppo Sbandieratori Città di Narni, coordinamento di Mariangela Fortunati

Alle 17.30 in piazza Galeotto Marzio Manifestazione conclusiva del Puer Ludens e ricordo della maestra Angela Maria Galletti

Alle 21.30 al teatro comunale Giuseppe Manini Il mercante di stoffe, spettacolo di e con Matteo Corrado che ha come narrazione la vita e alcuni momenti dei primi vent’anni della vita di Francesco d’Assisi. L’opera ruota attorno alle stoffe, ai colori ed all’attività della bottega del padre Pietro da Bernardone, una scelta questa perché il Santo di Assisi era partito proprio da quella bottega. Nello spettacolo c’è il ritorno di Francesco, ormai predicatore, ai ricordi del passato proprio mentre viveva e lavorava nella bottega in Assisi.

VENERDÌ 28 APRILE

Alle 17 nella sala Caracciolo dell’Asp Beata Lucia inaugurazione della Mostra Piero Passone

Alle 17.30 all’auditorium Bortolotti del Complesso San Domenico presentazione del libro “Lasciami accendere le stelle” (Bertoni editore) di Daniela Paiella che dialogherà con il giornalista Alessandro Cavalieri.

Il libro – Segreti, misteri, suspense, ma soprattutto amore e speranza sono il filo conduttore di questo romanzo, imbrigliato nel torbido. Italia, Umbria. Un’azienda agricola auto-sostenibile. È qui che giunge dal Canada la ventiquattrenne Eva alla ricerca disperata del presunto fratello gemello di sua madre Denis. La donna è stata travolta da un’auto pirata e, da sette mesi, giace in coma in una clinica di Toronto. La figlia ha trovato, ben nascosti in un suo cassetto, uno strano medaglione, una foto e l’indirizzo di quell’ignoto parente. Nel cuore della ragazza si accende la speranza di risvegliare sua madre. Eva si prefigge di riportarle il fratello ad ogni costo. Confida che le emozioni che ne scaturiranno saranno così intense da spingerla ad aprire gli occhi.

Alle 18.30 nell’atrio di palazzo Comunale Gli aperitivi delle Pergamene: acqua, mulini, paesaggio a cura di Alessandro Giovannelli, con Eleonora Mancini e Marco Matticari, ospiti Grani Antichi, aziende Mazzocchi e Varazi

Evento trasmesso in streaming

Alle 21 in piazza Galeotto Marzio A rullar tamburi, a squillar tubicine, esibizione delle scuole di tamburo dei tre Terzieri. A seguire, esibizione dei gruppi Musici della città di Narni e assegnazione del Premio Carraro

LE MOSTRE VISITABILI FINO AL 14 MAGGIO

“La bellezza è la fragilità della vita – La beauté est la fragilité de la vie” di Xavier Vantaggi nella sala ex Refettorio di palazzo dei Priori, “Ludinlustris” – V lustri de lo Puer Ludens di Mariangela Fortunati nella sala della Bandiera di palazzo Eroli, “Mostra del costume medievale di Narni e del costume tradizionale di Osilo (SS)” nella sala del Camino di palazzo Eroli, “Tracce 2023: la poesia dell’acqua” nell’auditorium Bortolotti del Complesso San Domenico, “Ars Palliorum 2023” Bravio “Pater Patriae” dell’artista Marco Piantoni nella sala ex Refettorio di palazzo dei Priori, “Alla bottega di Battista da Narni” con i gioielli del Corteo Storico dell’artista orafo narnese Mario Matticari nel museo Multimedievale di palazzo dei Priori, “Mostra Piero Passone” nella sala Carracciolo dell’Asp Beata Lucia.

INFORMAZIONI PARCHEGGI

Durante i ventuno giorni, oltre al parcheggio del Suffragio ai piedi della città e di via dei Cappuccini, sarà possibile usufruire di alcune aree di sosta in zone limitrofe che prevedono il servizio di navette andata/ritorno per Narni, che andranno a integrare il servizio pubblico ordinario.

Navetta gratuita: a partire dalle 18 fino alle ore 01.30 tutti i giorni festivi e prefestivi durante l’evento. Linea 1 Narni – Narni scalo ogni 20 minuti. linea 2 Narni – Santa Lucia una ogni 40 minuti, Linea 3 Narni Testaccio (area sosta non attrezzata Testaccio e camping Monti del Sole)

Bus shuttle (servizio a pagamento, euro 6 giornaliero): tutti i giorni dalle 18 alle 01.00 Miriano – Narni

APP CORSA ALL’ANELLO

Scaricabile sia da Apple store che da Play store Android l’app Corsa all’Anello, utile per rimanere aggiornati in tempo reale sul programma (anche in caso di variazioni), consultare news e visualizzare una mappa dettagliata della città e dei luoghi nei quali si sviluppano gli eventi nei territori di competenza dei Terzieri, le aree parcheggio e il servizio navette.

La Corsa all’Anello è promossa dall’omonima associazione, con il sostegno e il patrocinio della Comunità Europea, della Regione Umbria, della Provincia di Terni, del Comune di Narni, della Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni, della Camera di Commercio dell’Umbria.

Biglietti per la Corsa all’Anello del 14 maggio in prevendita su circuito VivaTicket.

Sito ufficiale www.corsallanello.it