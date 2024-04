Presentato a Narni il protocollo di intesa fra Comune di Narni, Arpa Umbria e Corsa all’Anello

Inerente il sistema di valutazione “Rating della sostenibilità”

Presentato nella giornata di martedì 16 aprile il protocollo di intesa fra Comune di Narni, associazione Corsa all’Anello e Arpa Umbria inerente l’applicativo “Rating della sostenibilità“, ovvero un sistema di valutazione che ha l’obiettivo di promuovere la sostenibilità ambientale e sociale nella “progettazione e nella gestione delle iniziative di carattere pubblico e/o privato”.

Obiettivi sono tracciare ed apprezzare il livello di attenzione posto alla gestione sostenibile e di individuare aree di miglioramento; definire il grado di maturità nella gestione della sostenibilità di eventi e iniziative; avere da Arpa Umbria accompagnamento nel percorso di miglioramento continuo della qualità delle scelte organizzative garantendo un sistema di monitoraggio degli effetti prodotti. L’applicativo è infatti in grado di generare un report di sintesi che dà esito della valutazione in ex ante ed ex post, indicando in caso di necessità la progettazione di azioni e misure per il miglioramento.

Il Comune di Narni, al fine di sostenere azioni di sensibilizzazione mirata, valorizzare le iniziative nel territorio ed educare la comunità cittadina ai temi della sostenibilità ambientale sottoscriverà il protocollo d’intesa per promuovere e sostenere la fasi di avvio e sperimentazione del progetto di rating sia con le iniziative organizzate e gestite direttamente dall’Ente sia con quelle alle quali concede esclusivamente proprio patrocinio, come nel caso dell’associazione Corsa all’Anello, prima rievocazione storica a essere coinvolta.

Per l’associazione è, dunque, un momento di rilievo in quanto si andrà a valutare e a ricevere un riconoscimento del cammino verso l’ecosostenibilità iniziato da diverso tempo, circa una decina di anni fa, dove in prima battuta si è visto il potenziamento della differenziazione dei rifiuti, poi l’adozione di materiali riciclabili e riutilizzabili per l’asporto del cibo nelle osterie e per quanto concerne parcheggi e navette.

Sito ufficiale www.corsallanello.it